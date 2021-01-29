Интеграционный форум в Донецке
Интеграционный форум в Донецке Начавшийся 28 января форум «Русский Донбасс» в Донецке, помимо традиционных общих фраз про интеграцию с Россией и необходимость поддержки Донбасса, вновь актуализировал тему политического будущего народных республик Донбасса. http://www.youtube.com/watch?v=Ef6MW8KebHA На фоне мертвого «Минска-2», которому в феврале исполнится уже 6 лет (ни один из пунктов этих соглашений не выполнен и, конечно же, выполнен не будет), продолжаются вялотекущие боевые действия. Одновременно с этим Москва за последние месяцы несколько раз официально дала понять, что не видит каких-либо действий со стороны Украины, направленных на политическое урегулирование, а «разочарование» в Зеленском наступило куда как быстрее, нежели разочарование в «лучшем выборе украинского народа». Заседания в Минских подгруппах уже рутинно идут по принципу «прогресса нет, но мы договорились договариваться дальше». Нормандский формат не собирается, так как еще на уровне политических консультаций выясняется, что собираться в общем-то незачем, так как никакие решения в рамках этого...