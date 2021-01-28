Накануне в России отметили 77-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Этот день в соответствии с Федеральным законом «О днях воинской славы России» с 1995 года отмечается на государственном уровне. Войскам вермахта, на протяжении 872 дней осаждавшим город, так и не удалось сломить сопротивление его защитников и героический дух ленинградцев.

Немцы так и не смогли войти в город, хотя для того, чтобы, согласно плану Гитлера, «сравнять Ленинград с землей и отдать территорию финнам», ими было сделано все. Ленинградцы боролись с врагом в нечеловеческих условиях. Несмотря на страшный голод, когда в день людям полагалось всего 125 грамм хлеба, выпеченного по особому, «блокадному» рецепту (10% целлюлозы, по 2% обойной пыли и выбойки из мешков, 1% хвои и 75% ржаной обойной муки), холод (при 30-ти градусных морозах в домах отсутствовало отопление), отсутствие канализации и водоснабжения, люди продолжали не только жить, но и работать на благо Родины.

Большинство крупных промышленных предприятий было эвакуировано из города, однако оставшиеся (их было порядка 50) ни на один день не прекращали выпуск продукции, в том числе военной, которая использовалась не только для обороны города, но и на «большой земле». Адмиралтейские верфи, Кировский, Обуховский заводы…Мужчин, ушедших на фронт, заменяли у станков женщины и подростки. Немцы постоянно бомбили эти предприятия: на территорию Кировского завода упало не менее 4700 снарядов и 770 бомб, на Обуховский завод было сброшено более 3500 снарядов и несколько тысяч зажигательных бомб…

Битва за Ленинград, длившаяся три года – с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года, стала одним из самых важных сражений не только Великой Отечественной, но и Второй мировой войны. Оборона защитников города стала серьезным препятствием для немецкой армии, также она сковала практически все силы их союзников-финнов, что существенно облегчало действия Красной армии на других участках советско-германского фронта. Участники битвы сражались не только в Ленинградской области, они действовали также на территории Эстонии, Калининской (современной Тверской) области, в Карелии.

Немцы рассчитывали взять город «с ходу», они рассчитывали войти в него уже в июле 1941 года, однако советские войска на несколько недель задержали их наступление у Лужского оборонительного рубежа. Позже, когда рубеж все-таки был прорван, наступление возобновили. Кольцо сжималось вокруг Ленинграда и 8 сентября, когда был взят Шлиссельбург, началась его блокада. Сообщение с «большой землей» город мог поддерживать лишь по воздуху и по воде Ладожского озера. Тогда же начались постоянные бомбардировки города. Немцы рассчитывали посеять в жителях панику и вынудить их сдаться.

Войска Ленинградского и Волховского фронтов пытались прорвать блокаду на протяжении долгого времени. Им удалось это сделать лишь 18 января 1943 года. Коридор суши шириной около 10 километров, отбитый у немцев, существенно улучшил снабжение осажденного города. Уже в феврале здесь была сооружена железная дорога, по которой поезда с продуктами вновь пошли в Ленинград. Но до полного снятия блокады оставался еще целый год.

Блокада была снята в результате операции Ленинградского фронта «Январский гром» (этап Ленинградско-Новгородской стратегической операции). И хотя она завершилась 30 января, когда был полностью восстановлен контроль над Октябрьской железной дорогой, уже 27 января жители города, пережившие блокаду, наблюдали за артиллерийским салютом, залпы которого озаряли небо в честь этого исторического события.

Цифры:

За время блокады на город было сброшено более 150 тысяч тяжелых артиллерийских снарядов и свыше 107 тысяч зажигательных и фугасных бомб. Самый длительный артобстрел города длился 13 часов 14 минут.

К сентябрю 1941 года в Ленинграде находилось около 2,9 миллиона человек. За время блокады погибло от 600 тысяч человек (по минимальным оценкам) до 1,5 миллионов. При этом от бомбежек погибли не более 3%, остальные умерли от голода. В среднем от истощения умирало около 4 тысяч ленинградцев.

В ходе освобождения Ленинграда погибло до 160 тысяч солдат и офицеров Красной армии.