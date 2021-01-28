Уважаемый Виталий Товиевич!

Смотрели Вашу передачу 13.09.2015 о производительности труда. Вы затронули больной вопрос, который нас волнует и в моральном аспекте, и в научном.



В моральном аспекте – душа болит о социально-экономических проблемах страны и народа. А в научном аспекте – отсутствуют профессиональные научные исследования в области экономики и социологии труда. Отсюда и такие расхождения в описании проблемы, нет четкого ее понимания.



Когда слышишь по телевидению или по радио от политиков и либеральных экономистов рассуждения о низкой производительности труда, то перед глазами видишь страницу учебника для студентов «Экономика и социология труда». На все эти вопросы давно даны ответы. Просто удивляешься неграмотности вещающих известные истины.

Ни в укор Вашей программе следует подчеркнуть, что в аудитории сидели академики, далекие от проблемы. Их научные работы явно не связаны с экономикой и социологией труда. Скажу как преподаватель ВУЗа, их высказывания поверхностны, не прослеживается знание основы предмета. А поэтому и не прозвучало четко и ясно, в чем же проблема заявленной темы. В результате в передаче не дана объективная оценка проблемы.

Т.к. я сознательную жизнь работала в прикладной отраслевой науке в сфере экономики и социологии труда, хочется Вам пояснить основные моменты проблемы. Тема моей диссертации – «Методы оценки и планирования социальных факторов роста производительности труда».



Математическая модель зависимости производительности труда от социальных факторов показала их вес и значимость в размере всей совокупности социальных факторов 27%.