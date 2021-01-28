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Производительность труда в России: мифы и реальность

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Уважаемый Виталий Товиевич!

Смотрели Вашу передачу 13.09.2015 о производительности труда. Вы затронули больной вопрос, который нас волнует и в моральном аспекте, и в научном.

В моральном аспекте – душа болит о социально-экономических проблемах страны и народа. А в научном аспекте – отсутствуют профессиональные научные исследования в области экономики и социологии труда. Отсюда и такие расхождения в описании проблемы, нет четкого ее понимания.

Когда слышишь по телевидению или по радио от политиков и либеральных экономистов рассуждения о низкой производительности труда, то перед глазами видишь страницу учебника для студентов «Экономика и социология труда». На все эти вопросы давно даны ответы. Просто удивляешься неграмотности вещающих известные истины.

Ни в укор Вашей программе следует подчеркнуть, что в аудитории сидели академики, далекие от проблемы. Их научные работы явно не связаны с экономикой и социологией труда. Скажу как преподаватель ВУЗа, их высказывания поверхностны, не прослеживается знание основы предмета. А поэтому и не прозвучало четко и ясно, в чем же проблема заявленной темы. В результате в передаче не дана объективная оценка проблемы.

Т.к. я сознательную жизнь работала в прикладной отраслевой науке в сфере экономики и социологии труда, хочется Вам пояснить основные моменты проблемы. Тема моей диссертации – «Методы оценки и планирования социальных факторов роста производительности труда».

Математическая модель зависимости производительности труда от социальных факторов показала их вес и значимость в размере всей совокупности социальных факторов 27%.


Справка:


  1. В советское время с конца 60-х годов до конца 80-х годов написаны сотни кандидатских и докторских работ на тему экономики и социологии труда.


  2. Во всех министерствах народного хозяйства СССР были структурные подразделения по научной организации труда. Все они разрабатывали методики по трудовым проблемам отрасли и ее предприятий в соответствии с научно-исследовательским планом СССР. Все методики внедрялись на предприятиях. Например, теперь проблема с нормированием труда во всех отраслях «активно» обсуждается «профессионалами» от экономики.


  3. При министерстве труда СССР был Научно-исследовательский институт труда, который возглавлял все научные и практические трудовые вопросы народного хозяйства страны.


  4. Такое планирование давало положительные результаты. Правда, никто не спорит, что в такой жесткой иерархии были и недостатки. Без этого ни один процесс не мыслим, как единство и борьба противоположностей.


  5. В 90-е годы вместо министерства труда исчезло в отличии от западных стран, и трансформировалось в министерство здравоохранения под руководством Зурабова. Его больше интересовало, куда же делись деньги пенсионного фонда. Экономист Зурабов не знал, что в пенсионном фонде не деньги лежат, а находятся активы, т.е заводы, фабрики, колхозы, санатории, пансионаты и т.д. Либеральным экономистам невдомек, что главным инвестором любой страны является пенсионной фонд, а не банки и олигархи. Коррупционная емкость пенсионного законодательства в РФ и на Западе составляет 90-95%.


Итак, коротко основные моменты:


  1. Производительность труда это один из показателей эффективности.


  2. Производительность труда зависит от 3-х интегрированных факторов: технические, организационные и социально-экономические.


  3. Заработная плата относится к социально-экономическим факторам, т.е она является одним из факторов системы.


  4. Другими совокупными социально-экономическими факторами являются такие, как образование работников, профессионализм, условия жизни, условия труда, психологический климат в коллективе и многие другие.


  5. Т.к. факторов много и все они взаимосвязаны и нелинейны, то встают проблемы оценки каждого фактора на производительность труда, например на заработную плату.


  6. Поэтому непрофессионально обобщать низкую производительность труда, рассчитанную на основе ВВП и численности трудоспособного населения, с плохой работой персонала.


  7. Если проанализировать от кого зависит производительность труда и влияющие на нее факторы, то становится понятно, что это дело собственника и руководства предприятия, организации, а не работника (рыба гниет с головы). Новые технологии, оборудование, грамотное управление и организация производства, условия труда, повышение квалификации, обучение и переобучение работников, заработная плата, психологический климат в коллективе и другие факторы напрямую связаны с высшим звеном управления.


  8. Следует подчеркнуть, что одним из факторов развала СССР был кризис труда, который определялся следующей формулой: «Они делают вид, что платят, а мы делаем вид, что работаем». И невнимание к этому фактору приведет к неизбежному развалу либеральной экономики, и России.


  9. Соотношение показателей производительности труда и заработной платы идет из советского времени. Тогда все предприятия находились на хозрасчете и отчитывались перед министерствами об эффективности деятельности на основе системы социально-экономических показателей и отраслевых норм и нормативов. Одним из показателей этой системы было соотношение производительности труда и заработной платы. За превышение норматива опережающего темпа роста производительности труда над темпом роста заработной платы предприятиям выделялся фонд премирования.


  10. Кстати, кандидатская диссертация Гайдара (как впрочем, и докторская диссертация Собчака) написана на тему хозрасчета на предприятии. В то время эта тема была в экономической науке модной. Были написаны многие сотни диссертаций. Государство в лице АН СССР как бы задавало науке темы, которые разрабатывались с разных сторон, не упускались никакие особенности всех иерархических уровней управления. Интересно здесь то, что как-то по телевизору вице-премьер Гайдара после посещения крупного предприятия в конце 90-х годов сообщил, что Гайдар на предприятии был первый раз!!! Либеральная экономика в действии.


  11. Следует также отметить, что в советское время каждое предприятие платило государству за приглашенные трудовые ресурсы (т.н. лимитчиков) по определенным нормативам.


  12. То, что происходит сейчас, когда собственники используют дешевую рабочую силу. В результате снижается средняя заработная плата по региону, растет безработица, падает совокупный спрос или ВВП и мультипликативно в 2-3 раза подавляются все рынки и все отрасли экономики. В сравнении с этим бюджетно-налоговые потери это такая малость.


  13. А теперь для Вас, как закончившего математическую школу, уравнение социально-экономических факторов это модель на несколько десятков страниц (см. видео – https://www.youtube.com/watch?v=9gzzMZCtmPg). Подробнее см в нашей книге: «Самарина Г.П., Дорошко С.Е., Чекирда В.А. Ноосферная экономика: назад к истокам. Базисное значение труда и мотивации» и в других наших учебниках, монографиях книгах.


  14. И главное сегодняшние академики от экономики не знают значимость связи заработной платы и цены. Сто лет назад Генри Форд писал: «Бойтесь повышать цены и обирать публику, бойтесь понижать оплату труда. Это лучший способ развалить не только фирму, но и любое государство». В рамках трудовой теории стоимости оплата труда, стоимость труда определяет цены, но не наоборот, уточним, на всех этапах технологического передела, производства. О какой производительности можно говорить, когда оплата труда в РФ в 5-10 раз ниже, чем в США. Любой здравомыслящий человек скажет, что и цены должны быть в 5-10 раз ниже, но никак не в 2 раза выше. Эту прописную истину либеральным экономистам ну ни как не понять.


  15. Для качественного, объективного анализа роли цен и оплаты труда и последующего расчета производительности труда мы для исследования используем межотраслевые балансы всех стран-членов ООН, производящих 80-90% мирового ВВП. Из этого анализа следует, что любое повышение цен или снижение оплаты труда приводит к мультипликативному двукратному подавлению объемов продаж у всех организаций, всех отраслей, на всех рынках любых государств.


P.S.

Мы следим за Вашими выступлениями по телевизору в разных программах и согласны с Вашей гражданской позицией. Вас интересуют вопросы, на которые не могут дать ясный ответ либеральные экономисты. Это связано с тем, что в России, на Западе исчезла экономическая наука. Уже давно не проводятся настоящие экономические исследования. А в телевизоре говорящие головы экономистов фасуют фразы друг друга. Наше отличие от них заключается в том, что мы ни одного года безвременья не пропустили без научных исследований в разных областях экономики, в т.ч. и по прогнозу всех мировых кризисов и революций/переворотов.

Исследования проводятся на огромном статистическом материале межотраслевых балансов, систем национальных счетов всех стран-членов ООН, производящих 80-90% мирового ВВП минимум за 30-60 лет с применением разработанного нами математического аппарата, нейронного моделирования и программного обеспечения. Подтверждением этому служат наши книги на сайте, а также наши курсы лекций по финансовым, экономическим кризисам в американском Вузе, где готовят кукловодов для президентов, руководителей США и Запада.

Предлагаем сотрудничество. Мы ответим Вам на все Ваши вопросы.

О нашем коллективе.

С уважением

Научный руководитель фонда «Ноосфера».
Галина Петровна Самарина
к.э.н., доцент
Адрес: Санкт-Петербург.


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Источник.
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5412546.html
Метки: ВВП, дорошко, кризис, либералы, миф, народ, Россия, ссср, США, экономика
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