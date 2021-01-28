О чём лгут современные фильмы про блокаду Ленинграда
Из аннотации.
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Память о Великой Отечественной войне, о героизме наших прадедов и дедов все еще бережно хранится в сердцах нлюдей. Но все чаще появляются книги и фильмы, которые обесценивают подвиг наших предков.
Особенно сильно этой разрушительной культурной атаке подвергается подвиг жителей Ленинграда, отстоявших свой город и не сдавших его врагу несмотря на тяжелейшие испытания.
Осенью 2020 года в России состоялась премьера фильма «Блокадный дневник», в котором под видом «окопной правды» ленинградцев показывают в унизительном свете. Фильм снял режиссер Андрей Зайцев при поддержке Фонда кино, Минкульта и Российского военно-исторического общества (РВИО).
Крупнейший советский и российский психолог Рада Михайловна Грановская, ветеран Блокады, поделилась сожалениями о том, что в сегодняшних художественных и псевдодокументальных фильмах и книгах много неправды о том, что происходило в годы Великой Отечественной войны в Ленинграде.
Она рассказала о потрясающей поддержке и заботе ленинградцев друг о друге, об их мужестве. Человек способен выжить и победить в очень тяжелых ситуациях, если у него есть цель. У ленинградцев такая цель была: они хотели выстоять и победить.
Рада Михайловна рассказала и о том, какими психологическими последствиями чревато очернение подвигов наших предков.
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“…все чаще появляются книги и фильмы, которые обесценивают подвиг наших предков”. Враньё становится просто обыденностью… Если воздействие при помощи страха не приводит к желаемому результату, Злые силы прибегают к другим инструментам, таким как лесть и об-ман: усыпляют бдительность лестью, при этом изучают характер с целью нахождения негативных качеств (гордыня, жадность, похоть, лень и дру-гие), после чего всячески поощряют и помогают развивать эти качества. В данном случае, чтобы завоевать доверие к себе, силы Зла выдают себя за Добро и вывести их на «чистую воду» сложно, но можно. Признаки, по которым можно узнать Зло: у представителей сил Зла часто слова расходятся с деяниями, а в межличностных отношениях зачастую просматривается двойной стандарт: с кем выгодно, стараются поддерживать хорошие отношения, от кого поживиться нечем, тот для них ничто.
Если лесть и обман не действуют, Злые силы пытаются оболгать Добро, распространяют о нем неправду, приписывают ему негативные деяния, выдергивают из сказанного представителями сил Добра отдельные фразы и «переворачивает» их смысл, при этом делают все таким образом, чтобы не возникла даже мысль проверить сказанное. Все это делается «за спиной» у Добра. При помощи этого приема Злу иногда удается внести разногласия в отношения между силами Добра. Здесь важно не верить слепо на слово, а проверять информацию, особенно когда получен негатив «за спиной» объекта обсуждения, потому что так Добро не поступает, Добрые силы обсуждают, возникающие проблемы открыто, им скрывать нечего…
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