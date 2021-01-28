Память о Великой Отечественной войне, о героизме наших прадедов и дедов все еще бережно хранится в сердцах нлюдей. Но все чаще появляются книги и фильмы, которые обесценивают подвиг наших предков.

Особенно сильно этой разрушительной культурной атаке подвергается подвиг жителей Ленинграда, отстоявших свой город и не сдавших его врагу несмотря на тяжелейшие испытания.

Осенью 2020 года в России состоялась премьера фильма «Блокадный дневник», в котором под видом «окопной правды» ленинградцев показывают в унизительном свете. Фильм снял режиссер Андрей Зайцев при поддержке Фонда кино, Минкульта и Российского военно-исторического общества (РВИО).

Крупнейший советский и российский психолог Рада Михайловна Грановская, ветеран Блокады, поделилась сожалениями о том, что в сегодняшних художественных и псевдодокументальных фильмах и книгах много неправды о том, что происходило в годы Великой Отечественной войны в Ленинграде.

Она рассказала о потрясающей поддержке и заботе ленинградцев друг о друге, об их мужестве. Человек способен выжить и победить в очень тяжелых ситуациях, если у него есть цель. У ленинградцев такая цель была: они хотели выстоять и победить.

Рада Михайловна рассказала и о том, какими психологическими последствиями чревато очернение подвигов наших предков.





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Из аннотации.