1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 2 1931. Вып.1
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 1 1930. Вып.1
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 1 1930. Вып.2
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 1 1930. Вып.3
01.«Поразительный контраст этого вида на бедность, старые дома и провода, где сохнет одежда, с видом роскошного здания Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке», 28 августа
02. Голодный марш безработных, организованный коммунистами, выливается в конфликт между полицией и бунтовщиками. Лос-Анджелес 21 января
03.Толпа хватает полицейского, а другой бежит ему на помощь во время голодного марша безработных в Лос-Анджелесе, 21 января
04. Демонстрация коммунистов в поддержку прав безработных заканчивается бунтом у здания мэрии Нью-Йорка. 27 января
05. Конные полицейские нападают на коммунистов и безработных демонстрантов во время «Голодного марша» возле мэрии. 27 января
06. Двести демонстрантов, организованных Коммунистической партией, собираются на ступенях Капитолия США 10 февраля, прежде чем делегация вошла в здание, чтобы представить петицию о страховании от безработицы спикеру Палаты представителей Николасу Лонгворту.
В преддверии демонстрации полиция Капитолия полностью мобилизовала вооруженную охрану на каждом входе. Сенатор Джон Блейн раскритиковал присутствие полиции, заявив:
«Самое позорное зрелище, которое я когда-либо видел. Каждый вход в этот Капитолий, каждый этаж, охраняется людьми в военной форме, вооруженными дубинками и оружием, чтобы защитить нас от воображаемого врага».
07. Демонстрация безработных. Нью-Йорк, 26 февраля
08. Безработные и коммунисты проводят демонстрацию перед мэрией, на вывеске мы видим надпись «Раздайте все военные фонды безработным». Нью-Йорке,15 июля
09. Четыре представителя запланированного «Голодного марша» стремятся увидеть президента Герберта Гувера в Белом доме 27 ноября. Один из представителей, лидер совета безработных Герберт Бенджамин, был арестован при попытке вручить петицию.
10. Протестующие безработные арестованы возле Белого дома 27 ноября
11. Триста человек из числа участников «Голодного марша» прибыли в Кливленд и были размещены в общественной аудитории, где их угостили ужином. , 2 декабря
12. Участники первого общенационального «Голодного марша» выстроились в очередь за напитками. Участники марша насчитывали более 1200 мужчин и женщин
13. Часть армии голодных и безработных, которая примет участие в демонстрации в Вашингтоне. Они требуют страхования по безработице и немедленную денежную помощь. 6 декабря
14. «Голодный марш» достиг Вашингтона
15. Часть участников «Голодного марша», состоящего из делегаций со всех концов страны за своей первой горячей едой. Обслуживают их волонтеры из Армии спасения в казарме морской пехоты после прибытия в Вашингтон. Участники марша, насчитывающие более 1200 мужчин и женщин, примут участие в демонстрации с требованиями страховки по безработице и немедленной денежной помощи перед зданием конгресса. Сотни сотрудников специальной полиции, отряды морской пехоты США будут дислоцированы по всему городу во время демонстрации, чтобы предотвратить любые беспорядки.
16. Тысячи голодающих проходят мимо Капитолия 7 декабря, требуя страхования от безработицы. Отказ вице-президента Чарльза Кертиса и президента Герберта Гувера встретиться с делегацией участников марша лишил Гувера шансов на переизбрание.
17. Тысячи голодающих проходят мимо Капитолия 7 декабря, требуя страхования от безработицы. Отказ вице-президента Чарльза Кертиса и президента Герберта Гувера встретиться с делегацией участников марша лишил Гувера шансов на переизбрание.
18. Джейкоб С. Кокси (справа), который в 1894 году возглавил марш безработных в Вашингтоне, стоит на ступенях Капитолия, наблюдая, как участники «Голодного марша» проходят мимо. 7 декабря
19. После того, как им было отказано в допуске в палату представителей и сенат, где они планировали подать петиции с призывом к страхованию от безработицы и другим мерам помощи, члены «Голодного марша» прошли к Белому дому и устроили там демонстрацию
20. Некоторые из 15 000 безработных и объявивших голодовку шахтеров, которые прошли маршем к зданию окружного суда в Вашингтоне, чтобы потребовать помощи
21. 1500 участников «голодных маршей» из Нью-Хейвена и Бостона прибывают в Нью-Йорк на встречу на Юнион-сквер
22. Христофор Колумб Джонс, Карл Браун и генерал Джейкоб С. Кокси после освобождения из тюрьмы, где ни отсидели 20 дней. Генерал Кокси привел армию безработных в столицу страны из города Массийон 6 ноября
23. Кливленд. 6000 безработных ждут перед зданием мэрии помощи от государства
24. Западная Вирджиния. Часть лидеров во главе марша бастующих шахтеров и их семей в Уорде, где 600 шахтеров и их семьи были насильно выселены из домов владельцев компании. Шестьдесят семей были выселены, а их скудное имущество выброшено в поля
25. Толпа вкладчиков собирается под дождем возле American Union Bank после его банкротства
26. Толпа вкладчиков у American Union Bank в Нью-Йорке, не сумевших вывести свои сбережения до того, как банк рухнул. 30 июня
26. Джон У. Пул, президент Федерального американского банка, обращается к толпе вкладчиков после того, как тысячи держателей акций начали набег на банк
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