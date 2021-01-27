Восемь лет назад в Национальный архив Великобритании были переданы документы, из которых стало ясно: британские дипломатические миссии, уезжавшие из ставших независимыми колоний, сжигали огромное количество документов.

Документы пятидесятилетней давности показывают, что британские дипмиссии по всему миру разводили костры, чтобы избавиться от документов, рассказывающих о нарушениях международного права на территории бывшей Британской империи.

Чистки сейфов с документами под кодовым названием «Наследие» проводились в ходе отъезда британцев из всех бывших колоний.

Рассекреченные документы включают копии инструкции, изданной в 1961 году министром по делам колоний Иэном Маклаудом. Она предписывает не передавать местным правительствам какие-либо материалы, которые «могут поставить в неловкое положение [правительство] Ее Величества, членов полиции, вооруженные силы, государственные служащие или другие лица, например, информаторы полиции».

Британские политики в каждой из колоний получали подробные инструкции по методам уничтожения, чтобы стереть все свидетельства чистки. Когда документы сжигались, «отходы должны быть превращены в пепел, а пепел раздроблен», в то время как все, что выбрасывалось в море, должно быть «упаковано в утяжеленные ящики и сброшено в очень глубокую и непроточную воду на максимально возможном расстоянии от берега».

Точное количество уничтоженных документов сейчас установить невозможно, однако можно составить примерное представление об объемах уничтоженных бумаг. Например, официальным лицам в йеменском Адене было приказано начать сжигание за год до окончательного вывода британских войск. «Может показаться, что еще немного рано начинать говорить об уничтожении документов, но отсев документов – серьезная задача, и вы, возможно, захотите начать думать об этом сейчас».

Сегодня правительства бывших британских колоний обвиняют Великобританию в незаконном уничтожении свидетельств преступлений британцев. Очевидно, что речь в данном случае идет о преступлениях против человека на почве расовой принадлежности, а также вероисповедания. Если бы сегодня имелись какие-либо доказательства огромного числа нарушений международного права со стороны британцев, помимо свидетельств очевидцев или жертв, то положение Соединенного Королевства стало бы крайне серьезным сразу после распада Британской империи.