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Владивосток. Часть 34

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Гек Елена Фридольфовна, дочь шкипера Гека Фридольфа Кирилловича, плававшая с ним на шхуне Сторож. 1897
Гек Елена Фридольфовна, дочь шкипера Гека Фридольфа Кирилловича, плававшая с ним на шхуне «Сторож». 1897

Фридольф Кириллович Гек (30 декабря 1836 (11 января 1837) — 4 (17) июля 1904) — мореплаватель, китобой и исследователь Дальнего Востока. Гек выполнил съёмку бухт некартографированных участков побережий Чукотки, Камчатки и Японского моря. Им было открыто несколько новых бухт, составлены карты с промерами глубин устьевых участков рек, глазомерные планы многих якорных стоянок. Нынешнее поколение дальневосточных моряков до сих пор пользуется навигационными картами, на которых в примечаниях указано: «По глазомерной съёмке шкипера Гека».
Дочь Елена репрессирована в 1930-х годах.

Выпускники Владивостокской мужской гимназии. 1910
Выпускники Владивостокской мужской гимназии. 1910

Выпускницы женской казённой гимназии с педагогами. 1910-е
Выпускницы женской казённой гимназии с педагогами. 1910-е

Команда парохода русского торгового флота «Хабаровск». 1890
Команда парохода русского торгового флота «Хабаровск». 1890

Команда транспортного корабля Колыма. 1914
Команда транспортного корабля «Колыма». 1914

Дукельский Николай Петрович, присяжный поверенный города Владивостока, с коллегами и товарищами. 1915
Дукельский Николай Петрович, присяжный поверенный города Владивостока, с коллегами и товарищами. 1915

Клюев Михаил Степанович, делопроизводитель кабинета присяжного поверенного в городе Владивостоке Дукельского Н.П., с членами своей семьи. 1910
Клюев Михаил Степанович, делопроизводитель кабинета присяжного поверенного в городе Владивостоке Дукельского Н.П., с членами своей семьи. 1910

Кравец Александр Петрович, литографский мастер типографии Е.А. Пановой «Дальний Восток». 1907
Кравец Александр Петрович, литографский мастер типографии Е.А. Пановой «Дальний Восток». 1907

Кравец Александр Петрович, литографский мастер типографии Е.А. Пановой «Дальний Восток». Неизвестный фотограф. 1912
Кравец Александр Петрович, литографский мастер типографии Е.А. Пановой «Дальний Восток».1912

Клюев Василий Александрович, банковский служащиий. 1912
Клюев Василий Александрович, банковский служащиий. 1912

Виноградов Павел Александрович, помощник начальника Гидрографической экспедиции Восточного океана. 1912
Виноградов Павел Александрович, помощник начальника Гидрографической экспедиции Восточного океана. 1912

Короткевич Иван Наумович, матрос миноносца Твёрдый, и его неизвестный товарищ, матрос корабля Беспощадный. 1915
Короткевич Иван Наумович, матрос миноносца «Твёрдый», и его неизвестный товарищ, матрос корабля «Беспощадный». 1915

квирский Борис Евсеевич и Сквирская (Чебанова-Петрова) Лидия Ивановна. Чвунхва. До 1917
Cквирский Борис Евсеевич и Сквирская (Чебанова-Петрова) Лидия Ивановна. До 1920
Борис Евсеевич Сквирский (1887, Одесса — 30 июля 1941) — участник революционного движения на российском Дальнем Востоке, деятель Дальневосточной Республики; российский и советский представитель в США (1922—1936); советский посол в Афганистане (1936—1937). Арестован 15 июля 1938 года. Расстрелян и похоронен на полигоне Коммунарка 30 июля 1941 года.

Белозёров Пётр Васильевич, токарь, Быков Дмитрий Степанович, рабочий, и Черняк Роман Бонифасович, мастер-указатель железо-котельной мастерской Владивостокского порта. 1916
Белозёров Пётр Васильевич, токарь, Быков Дмитрий Степанович, рабочий, и Черняк Роман Бонифасович, мастер-указатель железо-котельной мастерской Владивостокского порта. 1916

Братья Борисовы Михаил и Николай Ивановичи и неизвестный, рабочие. 1907
Братья Борисовы Михаил и Николай Ивановичи и неизвестный, рабочие. 1907

Грабарь-Марчук Мартын Тимофеевич, слесарь минных мастерских. 1914
Грабарь-Марчук Мартын Тимофеевич, слесарь минных мастерских. 1914

Грузчики Владивостокского порта. 1913
Грузчики Владивостокского порта. 1913

Козлов Пётр Николаевич и Михеев Степан Филиппович, мастера стекольного завода Пьянкова в Кипарисове, близ Владивостока. 1916
Козлов Пётр Николаевич и Михеев Степан Филиппович, мастера стекольного завода Пьянкова в Кипарисове, близ Владивостока. 1916

Головнина Тамара Михайловна и Сибирцев Игорь, гимназисты; Сибирцев Всеволод Михайлович, студент Петроградского технологического института, и другие на пикнике. 22 сентября 1914
Головнина Тамара Михайловна и Сибирцев Игорь, гимназисты; Сибирцев Всеволод Михайлович, студент Петроградского технологического института, и другие на пикнике. 22 сентября 1914

Демонстрация на вокзальной площади. 1906
Демонстрация на вокзальной площади. 1906

Вид на Владивосток со стороны бухты. 1898
Вид на Владивосток со стороны бухты. 1898

Крейсер Аскольд у пирса Владивостокского порта. 1907
Крейсер «Аскольд» у пирса Владивостокского порта. 1907

Источник: https://humus.livejournal.com/7574902.html
Метки: владивосток, история, приморская область, Россия, фото
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