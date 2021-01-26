Владивосток. Часть 34
Гек Елена Фридольфовна, дочь шкипера Гека Фридольфа Кирилловича, плававшая с ним на шхуне «Сторож». 1897
Фридольф Кириллович Гек (30 декабря 1836 (11 января 1837) — 4 (17) июля 1904) — мореплаватель, китобой и исследователь Дальнего Востока. Гек выполнил съёмку бухт некартографированных участков побережий Чукотки, Камчатки и Японского моря. Им было открыто несколько новых бухт, составлены карты с промерами глубин устьевых участков рек, глазомерные планы многих якорных стоянок. Нынешнее поколение дальневосточных моряков до сих пор пользуется навигационными картами, на которых в примечаниях указано: «По глазомерной съёмке шкипера Гека».
Дочь Елена репрессирована в 1930-х годах.
Выпускники Владивостокской мужской гимназии. 1910
Выпускницы женской казённой гимназии с педагогами. 1910-е
Команда парохода русского торгового флота «Хабаровск». 1890
Команда транспортного корабля «Колыма». 1914
Дукельский Николай Петрович, присяжный поверенный города Владивостока, с коллегами и товарищами. 1915
Клюев Михаил Степанович, делопроизводитель кабинета присяжного поверенного в городе Владивостоке Дукельского Н.П., с членами своей семьи. 1910
Кравец Александр Петрович, литографский мастер типографии Е.А. Пановой «Дальний Восток». 1907
Кравец Александр Петрович, литографский мастер типографии Е.А. Пановой «Дальний Восток».1912
Клюев Василий Александрович, банковский служащиий. 1912
Виноградов Павел Александрович, помощник начальника Гидрографической экспедиции Восточного океана. 1912
Короткевич Иван Наумович, матрос миноносца «Твёрдый», и его неизвестный товарищ, матрос корабля «Беспощадный». 1915
Cквирский Борис Евсеевич и Сквирская (Чебанова-Петрова) Лидия Ивановна. До 1920
Борис Евсеевич Сквирский (1887, Одесса — 30 июля 1941) — участник революционного движения на российском Дальнем Востоке, деятель Дальневосточной Республики; российский и советский представитель в США (1922—1936); советский посол в Афганистане (1936—1937). Арестован 15 июля 1938 года. Расстрелян и похоронен на полигоне Коммунарка 30 июля 1941 года.
Белозёров Пётр Васильевич, токарь, Быков Дмитрий Степанович, рабочий, и Черняк Роман Бонифасович, мастер-указатель железо-котельной мастерской Владивостокского порта. 1916
Братья Борисовы Михаил и Николай Ивановичи и неизвестный, рабочие. 1907
Грабарь-Марчук Мартын Тимофеевич, слесарь минных мастерских. 1914
Грузчики Владивостокского порта. 1913
Козлов Пётр Николаевич и Михеев Степан Филиппович, мастера стекольного завода Пьянкова в Кипарисове, близ Владивостока. 1916
Головнина Тамара Михайловна и Сибирцев Игорь, гимназисты; Сибирцев Всеволод Михайлович, студент Петроградского технологического института, и другие на пикнике. 22 сентября 1914
Демонстрация на вокзальной площади. 1906
Вид на Владивосток со стороны бухты. 1898