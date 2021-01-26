Российский посол в Соединенных Штатах А.Антонов заявил о готовности Москвы обсудить с Вашингтоном взаимный мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), в случае если новая администрация Белого дома будет в этом заинтересована.

Аннулирование американской стороной Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стало одной из серьезных ошибок правления экс-президента США Д.Трампа. Именно это соглашение являлось ключевым элементом системы по обеспечению международной безопасности. Подписание этого документа генсеком ЦК КПСС М.Горбачевым и президентом США Р.Рейганом в 1987 году сыграло важную роль в плане поддержания предсказуемости и сдержанности в области контроля над вооружением на территории Европы.

После выхода в 2019 году США из ДРСМД с целью деэскалации обстановки в Европе Россия предложила странам Североатлантического альянса присоединиться к добровольному мораторию на размещение РСМД. Однако члены НАТО от российской инициативы отказались.

Год спустя на переговорах по стратегической стабильности в Вене российская делегация вновь предложила американской рассмотреть инициативу президента России Владимира Путина о введении моратория на размещение в европейских странах РСМД. Но и на этот раз последовал отказ. Спецпредставитель главы Белого дома по контролю над вооружениями М.Биллингсли заявил, что «моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе не будет».

Между Кремлем и Белым домом разгорелась тлеющая напряженность. Российско-американские консультации по проблемам международной безопасности заходили в тупик. Еще больше усугубляли ситуацию заявления военно-политического руководства США о планах Вашингтона под предлогом «российской и китайской угроз» нарастить число РСМД в Евразии.

С призывом спасти систему контроля над вооружениями В.Путин в очередной раз обратился к американской администрации. На сайте Кремля опубликовано заявление российского лидера «о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия ДРСМД». В заявление говорится о готовности пойти на уступки и не разворачивать в европейской части России ракеты 9М729, под предлогом которых США вышли из Договора о ликвидации РСМД. При этом Путин подчеркнул, что данный тип ракет полностью соответствовал требованиям ранее аннулированного американской стороной соглашения.

Также президент предложил провести совместную проверку военных баз «для снятия имеющихся озабоченностей». Речь шла о проверке комплексов «Aegis Ashore», которые могут использоваться в наступательных целях, на европейских базах США и НАТО и о ракетах 9М729 на военных объектах Вооруженных Сил Российской Федерации. Однако какой-либо реакции со стороны Вашингтона не последовало.

20 января Трамп покинул Белый дом. Его место занял Д.Байден, победивший на выборах президента США в прошлом году. Возможно с новым президентом есть шанс договориться о политическом режиме неразмещения РСМД в Европе и о продлении Договора СНВ-3, который истекает 5 февраля. Однако в случае отказа американского лидера мир может охватить новая гонка ракетно-ядерных вооружений.