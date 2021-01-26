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Новые 20 долларов

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В США грядет https://amarok-man.livejournal.com/5781812.html замена 20-долларовой купюры.
Вместо президента-рабовладельца Джексона на купюре появится аболоционистка Гарриет Табмен.
В Белом Доме, Псаки уже подтвердила, что администрация Байдена намерена ускорить этот процесс.
Стоит напомнить, что в прошлом году толпа протестующих пыталась https://colonelcassad.livejournal.com/5969749.html снести памятник Эндрю Джексону перед Белым Домом. По каким-то причинам никто их "внутренними террористами" не объявлял. Потому что это кого надо протестующие.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6505365.html
Метки: деньги, доллар, рабство, США
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