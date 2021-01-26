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Голландские партизаны подорвали мост в Аместердаме

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Группа голландских партизан подорвала https://english.alarabiya.net/coronavirus/2021/01/26/Coronavirus-Coronavirus-Police-detain-100-in-Amsterdam-after-protest-over-lockdown-curfew пешеходный мост в Амстердаме в рамках продолжающихся массовых протестов против коронавирусных ограничений.




Искомый мост.


Ла Реззистанс в Роттердаме.


Борьба в Эйндховене.











Борьба за свободу Голландии продолжается!

UPD: Утверждение "Аль-Арабии" о подрыве моста в Амстердаме 25 января оспаривается.
Есть видео с похожим взрывом, который произошел 1 января в Амстердаме и который похож на взрыв с этого видео, только с другого ракурса.


По этой версии мост в Амстердаме подорвали еще 1 января местные хулиганы.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6503746.html
Метки: беспорядки, Видео, голландия, коронавирус, протесты, юмор
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 36741 32111
    Вячеслав 18 мин. назад

      Вполне может быть и провокацией, чтобы ещё больше закрутить гайки… Мост – вдалеке да ещё в тёмное время, вот если бы какой-то банк или синагогу – это было бы похоже на правду…

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