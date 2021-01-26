Накануне в Бундестаге прокомментировали события вокруг строительства газопровода «Северный поток – 2», призвав Евросоюз поддержать усилия ФРГ в борьбе с американскими санкциями в отношении строящегося газопровода.

В качестве доводов приводятся факторы, которые поспособствуют снижению затрат европейских государств на обеспечение газом населения и промышленности ЕС в целом. Поставки газа из России спровоцируют рост энергетической отрасли и создадут запас прочности перед возможным локдауном сырьевого рынка.

В соответствии с графиком строительных работ, реализацию «Северного потока – 2» в водах Дании планируется завершить в конце весны 2021 года. Сроки конечно сжатые, но выполнимые. На данный момент проект построен на 94 %.

После окончания работ газ, импортируемый по «Северному потоку – 2», реверсом отправится в большинство европейских стран, а не только в Германию. Масштабы проекта колоссальны. В него вложены огромные деньги и отступать некуда.

Стоит отметить, что реализация крупнейшей газовой магистрали создаст условия «здоровой» конкуренции, чего не скажешь об американском СПГ (сжиженном природном газе).

Согласно заявлению компании Nord Stream 2AG, европейские страны могут положиться на надежность функционирования системы внутреннего рынка. Участники проекта получат возможность реализации кругового оборота источников энергии друг с другом.

Ссылаясь на строгие правила энергетической политики Европы, газопровод из России будет проложен в соответствии с действующими директивами и нормативно-правовыми актами, определяющими максимальную диверсификацию поставок в целях безопасности. Данные соглашения с Москвой были дополнены и заключены в ходе реализации проекта.

Таким образом, хотя в Европе и появляются страны которые пытаются изменить свое мнение касаемо «Северного потока – 2», остановить его не получится. К таким компаньонам доверие утрачивается.

Главным сдерживающим фактором выступает тенденция снижения добычи газа в ЕС, запасы которого снижаются. Поэтому необходим дополнительный импорт для которого жизненно необходимо завершение строительства «Северного потока–2».