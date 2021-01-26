Главная » Мировоззрение, Политика

Евросоюзу стоит задуматься о собственной энергобезопасности

92 0

Накануне в Бундестаге прокомментировали события вокруг строительства газопровода «Северный поток – 2», призвав Евросоюз поддержать усилия ФРГ в борьбе с американскими санкциями в отношении строящегося газопровода.

В качестве доводов приводятся факторы, которые поспособствуют снижению затрат европейских государств на обеспечение газом населения и промышленности ЕС в целом. Поставки газа из России спровоцируют рост энергетической отрасли и создадут запас прочности перед возможным локдауном сырьевого рынка.

В соответствии с графиком строительных работ, реализацию «Северного потока – 2» в водах Дании планируется завершить в конце весны 2021 года. Сроки конечно сжатые, но выполнимые. На данный момент проект построен на 94 %.

После окончания работ газ, импортируемый по «Северному потоку – 2», реверсом отправится в большинство европейских стран, а не только в Германию. Масштабы проекта колоссальны. В него вложены огромные деньги и отступать некуда.

Стоит отметить, что реализация крупнейшей газовой магистрали создаст условия «здоровой» конкуренции, чего не скажешь об американском СПГ (сжиженном природном газе).

Согласно заявлению компании Nord Stream 2AG, европейские страны могут положиться на надежность функционирования системы внутреннего рынка. Участники проекта получат возможность реализации кругового оборота источников энергии друг с другом.

Ссылаясь на строгие правила энергетической политики Европы, газопровод из России будет проложен в соответствии с действующими директивами и нормативно-правовыми актами, определяющими максимальную диверсификацию поставок в целях безопасности. Данные соглашения с Москвой были дополнены и заключены в ходе реализации проекта.

Таким образом, хотя в Европе и появляются страны которые пытаются изменить свое мнение касаемо «Северного потока – 2», остановить его не получится. К таким компаньонам доверие утрачивается.

Главным сдерживающим фактором выступает тенденция снижения добычи газа в ЕС, запасы которого снижаются. Поэтому необходим дополнительный импорт для которого жизненно необходимо завершение строительства «Северного потока–2».

Источник: http://westvoices.ru/analytics/37766/
Метки: "северный поток"2, дания, евросоюз
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-276 за 29 сентября 2012
Бэкграунд, выпуск-259 за 2 июня 2012
Бэкграунд, выпуск-254 за 21 апреля 2012
Бэкграунд, выпуск-261 за 16 июня 2012
Новости Украины и Новороссии 17 декабря 2016
Соседи по Европе. Сергей Лавров об итогах 30-летних отношений между Россией и Евросоюзом
Бэкграунд, выпуск-275 за 22 сентября 2012
США ведут себя, как мировой хулиган

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru