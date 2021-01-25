Можно сколько угодно иронизировать по поводу “школоты”, вышедшей 23-го января брать штурмом мосты, телеграф и телефон, но в случае моего города, Барнаул, необходимо признать: субботний митинг стал крупнейшей и самой массовой акцией за последние 15 лет как минимум. По словам людей с хорошей памятью, следящих за политической жизнью в Алтайском крае, последний раз нечто подобное наблюдалось в 2005 году, в эпоху приснопамятной монетизации льгот. Двадцать третьего числа на площадь Советов и проспект Ленина в Барнауле, по разным оценкам, вышли от полутора до трех тысяч человек, и я, как участник митингов против той же пенсионной реформы, соглашусь с мнением экспертов: ничего подобного в Барнауле не было уже очень давно.

Интересно еще вот что: судя по сообщениям на различных телеграм-каналах, сделанных “по горячим следам” субботних событий, протесная активность заметно смещается из столиц - Москвы и Питера, - на перефирию: в Екатеринбург, где число вышедших на улицу 23-го января, оказалось значительно выше того количества людей, что принимали участие в протестах против строительства храма на месте сквера; Новосибирск, Владивосток, Архангельск, Улан-Удэ, Краснодар.

В Барнауле все началось еще накануне 23-го января, и вовсе не с акций оппозиционеров, а с рассылок в школьных и университетских чатах, в которых школьников и студентов предупреждали об изменениях в расписании на субботу, а также об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях. В педагогическом и медицинском университетах Барнаула на субботу, которая раньше считалась днем самоподготовки, поставили дополнительные пары, а где не смогли заполнить график учебными дисциплинами, изобрели различные “внеучебные мероприятия”. Нечто подобное происходило в школах, причем, об этом я знаю не из СМИ и не по слухам. Имея определенное отношение к образовательной сфере, я сам столкнулся с тем, что у моих учеников либо перенесли время начала уроков на более позднее, либо поставили классные часы, либо откровенно писали в родительских чатах, что необходимо оградить детей от посещения митингов. Лично меня поразило, что обрабатывать таким образом начали даже школьников 12 лет. Побочным эффектом “рассылочной паники” стало раздражение родителей и рост негатива с их стороны в адрес как самой персоны Навального, так и протестной активности в целом. Если это был очередной кремлевский “хитрый план”, то не могу не восхититься безудержным креативом сотрудников АП. Умеют, чертяки, могут. С другой стороны паника, поднятая в соцсетях чиновниками от образования, разожгла интерес к митингу даже у тех подростков, которые до этого вообще не знали о существовании Навального, ФБК и дворца в Геленджике. Тут либо “левая рука” администрации президента не ведает, что творит “правая”, либо перед нами пресловутая “война башен”, ну или как вариант, в верхах царит такой бардак, что чиновники в соседних кабинетах выносят прямо противоположные решения.

Впрочем, барнаульские чиновники тоже оказались не лыком шиты и решили провести собственные превентивные мероприятия, чтобы помешать акции “навальнистов”. Почему беру слово “навальнисты” в кавычки, объясню чуть позже. Так вот, на площади Советов, где должна была собраться основная масса протестующих 23-го числа, городские власти санкционировали пикет ЛДПР. На что тут был расчет, сказать трудно, но в итоге он так или иначе не оправдался: уже к 14 часам по местному времени люди с флагами ЛДПР утонули в общей массе собравшихся на площади.

Не забыли власти и о силовиках. Еще в ночь 22 января на выезде из города стояли полицейские экипажи и сотрудники в полной экипировке, вооруженные автоматами.

В день митинга полиция, оцепив площадь Советов и огородив ее барьерами, изначально, очевидно, старалась локализовать протест, но, с ростом числа присутствующих, было принято решение снять оцепление, и колонна двинулась по проспекту Ленина. Собственно, в последний раз нечто подобное я наблюдал во время шествий Бессмертного полка: имею в виду количество пришедших на митинг. Самыми популярными лозунгами, как и по всей стране, был уже классический “Путин вор” и чисто барнаульский креатив: в течение какого-то времени собравшиеся скандировали “Аквадискотека” - слово, ставшее мемом после публикации фильма Навального о дворце Путина.

Во время шествия серьезных эксцессов замечено не было, однако проспект Ленина довольно быстро перекрыли, так что протестующим пришлось рассеиваться по прилегающим улицам. Тут же начались задержания. О точном количестве попавших в руки полиции различные источники спорят: называются цифры от 20 до 100 человек. Один из самых массовых и популярных барнаульских пабликов во Вконтакте “Барнаул 22” сообщает о 60 задержанных и, пожалуй, это число наиболее близко к истине. Кстати, уже сегодня (24 января) у здания Центрального суда были замечены полицейский УАЗик и автобус передвижного пункта полиции с людьми внутри. Предполагают, что ради вынесения административного приговора задержанным вчера решили пожертвовать выходным у судей.

Выше - голые факты. Теперь давайте подумаем, о чем эти факты нам говорят.

Во-первых, давайте развеем миф о школьниках, штурмующих стены барнаульский администрации. По сообщениям корреспондента алтайского издания “Толк”, возрастное соотношение участников митинга было 50/50. Половина - школьники и студенты, а остальные - люди среднего и даже старшего возраста. Да и в целом, если хотя бы немного знать историю, то легко парировать обвинения властей РФ в “политической педофилии”: в конце концов, разве не молодежь всегда была “двигателем” всех социальных изменений просто в силу своей психологии и положения в обществе, когда ей по сути еще нечего терять? Еще нет семьи и детей, не набиты шишки от множества неудач, отсутствуют фантомные боли и страх перед “ужасом девяностых”, не нажиты цинизм и неверие в саму возможность перемен. Чему же тут удивляться, если именно школьники и студенты выходят на протест? В самом факте молодежных протестов нет ничего необычного или страшного - вспомните хотя бы шестнадцатилетнего Аркадия Гайдара, командовавшего полком в Гражданскую, молодежный бунт в США против войны во Вьетнаме, май 1968 года во Франции. Другой вопрос, за что выступает бунтующая молодежь, какие идеи исповедуют? В случае с митингами 23-го числа тут все, как принято говорить, далеко не так однозначно.

И тут я объясню, почему выше взял слово “навальнисты” в кавычки. Несмотря на то, что практически все официальные СМИ (включая алтайские) пишут, что протестовали “за” Навального, настроения самих участников митинга, комментарии под новостями об акции протеста в соцсетях, говорят об ином: немалое число вышедших на улицу в субботу протестовало не “за”, а “против”. Не против Путина как такового, который просто стал персонификацией того ужаса и бреда, что творятся сегодня в России, со всеми своими дворцами, аквадискотеками, любовницами и комнатами для грязи, а против существующей системы власти, производственных отношений и распределения ресурсов, отсутствия справедливости и социальных лифтов, могущества единиц и бесправия миллионов. Люди, многие годы оторванные от политики, просто не могут пока сформулировать свое недовольство в виде четких и понятных тезисов, а потому скандируют “Путин вор”, “Россия будет свободной” и т.д. За всем этим еще нет внятной политической программы, нет осознанных целей, даже лидера, как мне кажется, нет: Навальный, как я уже писал, явно и однозначно не пользуется поддержкой хоть какого-то большинства, способного реально бороться за власть. Навальный стал лишь катализатором протеста, который давно зрел в обществе. Запрос на изменения, на более справедливый уклад, на настоящего народного лидера и народную власть существует, но Навальный - явно не тот человек и не та сила, которую все мы ждем. Именно поэтому называть всех вышедших на митинги “навальнистами” или либералами совершенно неверно - многие из них это наши соотечественники, желающие бороться, но пока еще не осознавшие, как и за что именно.

И это - камень в огород нас с вами, лево-патриотической оппозиции. Я прекрасно понимаю, почему многие коммунисты или националисты остались дома: все мы видим, что Навальный - орудие в руках чуждых и враждебных трудящимся и России сил. Понимаю раздражение многих комментаторов, которые пишут, мол, где были все эти люди, когда мы протестовали против пенсионной реформы. Чего все мы вместе не понимаем, так это того, как устроена психология масс. К сожалению, масса не оперирует сухими фактами и цифрами, она не рассудочна. Мы можем сколько угодно на графиках и схемах доказывать людям губительность той же пенсионной реформы и всей социальной политики правительства РФ, но масса останется безучастной, и на свои митинги и пикеты мы будем собираться в количестве пары десятков человек. А какой-нибудь чисто эмоциональный образ, типа путинского туалетного ершика за 150 тысяч, соединившись с давно зреющим недовольством от объективно существующих в обществе проблем и противоречий, вызовет “искру” и сдетонирует в виде массовых и совершенно немотивированных с нашей, рассудочной, точки зрения, протестов.

Это подводит нас к печальному выводу, что пропаганда у наших оппонентов, у людей, стоявших за тем же Навальным, работает гораздо лучше нашей, потому что они, в отличие от многих из нас, прекрасно знают, что их целью являются именно массы, они знают, как работать с психологией и восприятием не отдельного человека, а больших групп населения. Надо было читать в свое время не только Ленина, Маркса и Энгельса, но и Антонио Грамши с Сергеем Кара-Мурзой, которые объясняли, как воздействовать именно на целые классы и общества. Кто-то скажет: манипуляция сознанием, а я отвечу: по-другому это не работает. И то, что на улицы людей вывели не формулы и столбцы цифр, а фильм, показавший ряд совершенно абстрактных образов, подтверждает мои тезисы.

Аналитики по следам событий утверждают, что российская власть проигрывает регионы и молодежь. Это, пожалуй, верно: подтверждением тому массовость барнаульского митинга. Но я добавлю, что мы, левые и патриоты, также проигрываем борьбу за молодежь, потому что пока не умеем и не осознаем, как вести свою агитацию и пропаганду.

2021 год будет интересным. Если уж просыпается традиционно “сонная” и консервативная перефирия, то кризис в обществе явно назревает. Впереди выборы и, скорее всего, новые акции протеста. У всех нас, где бы мы ни жили, еще есть время на то, чтобы объяснить недовольным и готовым протестовать людям, против чего и за что именно им следует бороться. Тогда у нас будет шанс, как и в 1917 году, обыграть две наиболее могущественные сегодня группировки - власть и либералов, чтобы прийти к тому будущему, которого мы хотим.