Хотя фестиваль и называется „Перепляс”, но хотелось бы предложить послушать… перепев. С самого начала вы окунаетесь в совершенно удивительную архаику! С одной стороны – чётко узнаваемое русское, с другой – какие-то явно ведические нотки.

Недаром топонимика тех мест, где родился этот творческий коллектив, Вологодчина, – эта топонимика спустя тысячелетия повторилась… в Индии!!!

Это вам не блеяние современных боярских…

(Почему-то не удалось поместить видео с требуемой временной отметки, так что первый десяток секунд – это окончание предыдущего номера.)

А для сравнения, чтобы лучше ощутить разницу между русским архаичным и русским старинным пением – замечательный номер в исполнении почитающей свою родную культуру молодёжи.

Спасибо коллеге nnils за ссылки на видео.