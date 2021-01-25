Главная » Невероятное в мире, Политика

Реалии Капитолийского холма

66 0


Отпахавший часть недавней Карабахской войны и масштабные протесты в Армении против Пашиняна, американской военкор Патрик Ланкастер заскочил на родину, чтобы посмотреть, что происходит у него в стране. На серии роликов ниже, Патрик в своем обычном стиле, который хорошо узнаваем еще со времен войны на Донбассе, показывает и рассказывает о происходящем в столице США после инаугурации Байдена. Интересные и очень показательные интервью со сторонниками Трампа и Байдена.


Что 2% американской армии делают в Вашингтоне?


Никакой свободы слова, прессы и собраний во время инаугурации


Напряжение между сторонниками Трампа и Байдена нарастает после инаугурации.


Откровенный разговор с Antifa


Призыв к действию от черного сообщества.


Закрыт ли еще Капитолийский холм и когда его вновь откроют?

Уезжал Патрик Ланкастер из одних США, а вернулся в немного другие. И дело конечно не только в смене Трампа на Байдена.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6501498.html
Метки: байден, вашингтон, Видео, военкоры, патрик ланкастер, протесты, США, Трамп
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru