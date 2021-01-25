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Растет угроза для “Свободной Европы”

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Члены Палаты представителей США предупреждают о росте российской угрозы для радио «Свободная Европа»

Пятеро членов Палаты представителей США в пятницу призвали администрацию президента Джо Байдена противостоять растущей, по их словам, угрозе со стороны России для Radio Free Europe / Radio Liberty.

«Мы настоятельно призываем администрацию Байдена немедленно вступить в противоборство с российским правительством», – написали по этому поводу пятеро – председатель Демократического комитета по иностранным делам Грегори Микс, старший республиканец Майкл МакКол, демократ Марси Каптур, республиканец Адам Кинзингер и демократ Уильям Китинг в письме Байдену.

Радио Свободная Европа / Радио Свобода, финансируемая США новостная организация, столкнулась с многомиллионными штрафами и возможными уголовными обвинениями против своих сотрудников после того, как Россия обвинила ее в нарушении закона страны об иностранных агентах. Новые поправки к закону требуют от СМИ, получающих иностранное финансирование, маркировать весь свой контент как созданный «иностранным агентом».

Члены палаты отметили, что журналисты RFE / RL отказались обозначать свой контент как таковой «из опасения, что это дискредитирует их работу».Они призвали администрацию Байдена немедленно дать понять российскому правительству, что «эти ограничения для RFE / RL, его филиалов и его сотрудников неприемлемы и, в частности, что привлечение сотрудников RFE / RL к уголовной ответственности будет иметь серьезные последствия”

Законодатели также призвали администрацию Байдена рассмотреть вопрос о санкциях против российских чиновников, а также потребовать большей взаимности между условиями, с которыми «западные СМИ, такие как RFE / RL, сталкиваются внутри России, и теми, с которыми сталкиваются российские государственные СМИ, такие как Russia Today ( RT) и Sputnik здесь, в Соединенных Штатах ».

Радио Свободная Европа / Радио Свобода курирует Агентство глобальных СМИ США, головная организация «Голоса Америки».

Критики заявляют, что новые российские законы против иностранных агентов были произвольно применены против российских организаций гражданского общества, правозащитников и политических активистов.

Координатор программы по Европе и Центральной Азии Комитета защиты журналистов Гульноза Саид заявила на прошлой неделе в заявлении, что российский закон используется для «порицания журналистов, преследования и угроз медиа-организациям».
Amnesty International заявила, что закон «резко ограничит и нанесет ущерб работе не только организаций гражданского общества, получающих средства из-за пределов России, но и многих других групп».

http://perevodika.ru/articles/1210572.html – цинк
https://www.voanews.com/press-freedom/us-house-members-warn-growing-russian-threat-against-radio-free-europe – оригинал на английском

Демократия в опасности! Иностранные агенты из ЦРУшной помойки не хотят маркироваться иностранными агентами.
Стоит напомнить, что не так давно директор "Голоса Америки" украл 4 млн. долларов выделенных на пропаганду.https://colonelcassad.livejournal.com/6464676.html

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6502804.html
Метки: байден, идиоты, пропаганда, Россия, США, цру, юмор
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