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Путин провел встречу со студентами

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mXJSxDVb3-w
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 26144 3938
    Русофил час назад

      Мдя….
      Чёта Путин в Кремле перестал понимать что в стране происходит.
      На Трампа стал похож…..
      Кино лживое нотариусы какие-то,но…..
      Призвать к ОТВЕТУ ЛЖЕЦА……не собирается.
      Почему?

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