Евгений Супер

Дорогой друг! Я вижу, что в среде твоих сверстников становится снова модным ненавидеть «ментов» и «мусоров». Снова, потому что всё новое – хорошо забытое старое. Годы моей юности пришлись на 90-ые, когда у нас даже выбора не было – любить их, уважать или ненавидеть. Мы их просто презирали. Потому что из каждого магнитофона нам целыми днями пели о том, что «мусора» – не люди («магнитофон» – это как у вас сейчас «ТикТок»). Потому что вокруг нашего провинциального города было три тюрьмы, а сам он был точкой входа в Россию афганской наркоты. Воры решали как жить городу, кому можно вести бизнес, а кому нет, кто прав, а кто виноват в той или иной конфликтной ситуации. Был ли такой порядок справедлив, как пели об этом пожилые шансонье, никогда не топтавшие зону? Конечно же, был! Но только для своих, «блатных». Все остальные были мясом, которое приближённые к криминальным верхам люди могли раздеть, избить, изнасиловать или убить. И ментов мы дружно презирали за то, что они, нередко, не просто не могли нас защитить, но и были прямыми соучастниками происходящего беспредела.Планируя новый бизнес, люди в то время заранее закладывали 30% на «крышу» бандитам. Как тебе такой «подоходный налог»? Если ты ненароком подрезал на дороге не того человека, то ты легко мог продолжить свой путь в его багажнике со сломанной челюстью. И не дай Бог тебе потом додуматься написать об этом заявлению в милицию. Это заявление ты съешь в околотке и ещё заплатишь за то, что потревожил «правильных людей». Но и дружба с «правильными людьми» не гарантировала тебе полной безопасности, потому что эти люди постоянно грызлись между собой как пауки в банке. И ты никогда не мог знать, когда твой покровитель потеряет свою неприкосновенность и тогда, чем ближе ты к нему был, тем сильнее рисковал сам попасть под удар. Иногда в прямом смысле получить заодно пулю на совместном чаепитии. А власть в этой среде менялась, ой, как часто. В сущности, даже ошиваясь рядом со всякими «решалами», ты оставался тем же бесправным «мясом», что и обычный гражданин. Просто категория рисков у тебя была другая.Вы сейчас мечтаете получить какое-нибудь престижное (желательно иностранное) образование и устроиться в международную корпорацию. Мы, практически поголовно, мечтали влиться в криминальную среду. Мой друг детства всерьёз высчитывал какие преступления ему нужно совершить после окончания школы, чтобы успеть набрать солидный стаж отсидки к взрослому возрасту. И многие вливались. Правда, ненадолго.Фактически, наша дворовая жизнь (не было у нас компьютеров) ходила по кругу – что-то сломать, украсть, кого-то избить, напиться, убегать от ментов, попадать в РОВД, отмазываться всеми силами (тут кому как повезёт) и потом начинать всё с начала. Не как у вас – раз в два года хапнуть адреналина на митинге, а каждый день. И из этого круга не было выхода. Если бы эти 90-ые затянулись ещё лет на десять, уверен, не было бы у нас сейчас страны.Но вдруг всё изменилось.В начале нулевых жизнь стала меняться стремительно. Пропали использованные шприцы из подъездов. Потихоньку стали пропадать железные решётки с окон квартир на первых этажах. Стал смелее развиваться малый бизнес. Вдруг отпала надобность носить с собой в кармане нож или болт. Вдруг стало вовсе не обязательным носить спортивный костюм, а на улицах начали появляться какие-то инопланетные молодые люди в яркой модной одежде. Нет, их ещё били какое-то время по инерции, но и это прошло.А главное – «мусора» стали защищать людей лучше, чем бандиты. Я не знаю, что это была за волшебная кнопка, которую нажали власти, но она сработала. Начало возвращаться взаимное доверие. И я, будучи ещё молодым студентом, смотрел на эти перемены с опаской, так как они сулили новую непривычную жизнь. Нет, конечно, криминальный мир никуда не делся. Но он перестал быть беспредельным. Он перестал диктовать простым людям какую одежду носить, что слушать, кого бояться и чем заниматься. И в случае нарушения наших прав, мы теперь без сомнений обращаемся в полицию, а не к дяде, который «бухает со смотрящим».Я читаю (есть грех иногда) криминальную сводку родного города. В нём, как и прежде, всё те же три тюрьмы. В нём, если верить тебе, мой дорогой друг, люди стали жить гораздо хуже за 30 последних лет. Но я не вижу в этих сводках, за редким исключением, преступлений тяжелее пьяного мордобоя или поножовщины в асоциальной семье. Нет, и в этом нет ничего радостного, но это то, что происходит в узком кругу и не выплёскивается на улицу. А как громко мы жили раньше! Регулярно попадали в сводки федеральных вечерних новостей по поводу расстрела очередного вора в законе, разбоя, вооружённого нападения. «Романтика!» (с)К чему я всё это веду. Свято место пусто не бывает. Власть принадлежит либо «ментам», либо ворам. Третьего не дано. Мне довелось пожить и при тех и при других. И я тебе точно говорю – при «ментах» живётся куда лучше. Даже ворам. И не дай Бог тебе на своей шкуре понять справедливость этого утверждения. Поэтому можешь ненавидеть Путина, Соловьёва-Киселёва, плеваться в «быдло-народ» и «сраную Рашку» – это твой моральный выбор. Но милиционеров трогать не смей. Никогда.