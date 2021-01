Таймкоды:

Источники:

Во всех отношениях годный документальный фильм посвященный возникновению и краху итальянского фашизма. Авторы проделали большую работу с различными отечественными и зарубежными источниками, неплохо показав как предпосылки появления итальянского фашизма, так и причины его краха.00:00 — Глава I. Слабый империалист06:36 — Глава II. Красное двухлетие11:42 — Глава III. Сущность фашизма29:06 — Глава IV. Марш на Рим44:09 — Глава V. Классический либерал58:38 — Глава VI. Корпоративное государство01:20:15 — Глава VII. Империя богачей01:39:12 — Глава VIII. Автаркия и война01:54:46 — Глава IX. Хозяева фашистской Италии02:04:37 — Глава X. Крах итальянского фашизма02:19:01 — Глава последняя. Заключение