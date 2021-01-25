Итальянский фашизм и его крах
Во всех отношениях годный документальный фильм посвященный возникновению и краху итальянского фашизма. Авторы проделали большую работу с различными отечественными и зарубежными источниками, неплохо показав как предпосылки появления итальянского фашизма, так и причины его краха.
Таймкоды:
00:00 — Глава I. Слабый империалист
06:36 — Глава II. Красное двухлетие
11:42 — Глава III. Сущность фашизма
29:06 — Глава IV. Марш на Рим
44:09 — Глава V. Классический либерал
58:38 — Глава VI. Корпоративное государство
01:20:15 — Глава VII. Империя богачей
01:39:12 — Глава VIII. Автаркия и война
01:54:46 — Глава IX. Хозяева фашистской Италии
02:04:37 — Глава X. Крах итальянского фашизма
02:19:01 — Глава последняя. Заключение
Источники:
Основные:
Слободской, С.М. Итальянский фашизм и его крах. – Москва, 1946.
Лопухов, Б. История фашистского режима в Италии. – Москва, 1977.
Rossi, E. Padroni del vapore e fascismo. – Bari, 1966.
Белоусов, Л.С. Фашистский режим, рабочий класс и массовое сознание в Италии. – Москва, 1999.
Welk, W. Fascist Economic Policy. – Cambridge, 1938.
Алатри, П. Происхождение фашизма. – Москва, 1961.
Guerin, D. Fascism and Big Business. – 1973.
История фашизма в Западной Европе / ред. Г.С. Филатов. – Москва, 1978.
Вспомогательные:
Fascismo: Inchiesta socialista sulle gesta dei fascisti in Italia. – Milano, 1922.
Сандомирский, Г.Б. Фашизм. – Москва, 1923.
Сандомирский, Г.Б. Теория и практика европейского фашизма. – Москва, 1929.
Силлаба, С. Профсоюзная политика итальянского фашизма – Москва, 1935.
Bel, G. The First privatization: selling SOEs and privatizing public monopolies in fascist Italy (1922-1925). – Barcelona, 2010.
Snowden, F. The Fascist Revolution in Tuscany. – Cambridge, 1989.
Gabbuti, J. A Noi! Income Inequality and Italian Fascism: Evidence from Labour and Top Income Shares. – Oxford, 2020.
De Felice R. Mussolini il fascista, vol. I. – Torino, 1966.
Остальные:
Toniolo, G. The Italian Economy Since Unification. – Oxford, 2013, P. 59.
Мировой фашизм / ред. Н. Мещеряков. – Москва, 1923.
Джулио, Ю. Фашистская Италия: шесть лет диктатуры черных рубах. – Москва, 1929.
Манкоци, Б. Очерки экономической политики Италии 1945-1959 гг. – Москва, 1961.
Всемирная история, т. IX / ред. Е.М. Жуков. – Москва, 1962.
Датт, Р.П. Фашизм и социалистическая революция. – Москва, 1935.
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