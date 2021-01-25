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23 января! Перестань требовать невозможного! [Цербер]

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=282n_m-bLLk
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 13862 11534
    Айва 19 мин. назад

      Послушала. Возник вопрос. Что подразумевает автор под словами “идёмте в социализм”? Как чисто практически это шествие ему видится? И не ругайтесь, как это бывало раньше, не роняйте авторитет. Спокойно объясните. Или это просто слова?

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