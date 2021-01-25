Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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Послушала. Возник вопрос. Что подразумевает автор под словами “идёмте в социализм”? Как чисто практически это шествие ему видится? И не ругайтесь, как это бывало раньше, не роняйте авторитет. Спокойно объясните. Или это просто слова?
Цербер это ПЁС.
ПЁС это Шариков.
Вы уверены что его стоит спрашивать о чём-то ?