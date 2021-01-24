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Враг свободы и борец за демократию

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Враг свободы и борец за демократию. Угадай, кого из них поддержит свободная пресса?



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6498901.html
Метки: Россия, США, юмор
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