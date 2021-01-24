Посол России в Израиле Анатолий Викторов рассказал, что позиции двух государств в вопросе сохранения памяти о событиях Второй мировой войны близки на государственном и общественном уровнях. Руководство обеих стран выступает против попыток искажения истории войны и очернения памяти тех, кто внес вклад в Победу над нацизмом.

Летом 2021 года в России будут отмечать траурную годовщину – 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны – 22 июня 1941 года Германия без объявления войны напала на СССР. Для всего населения бывшего Советского Союза последовавшие за этим четыре года стали одними из самых трагических за всю историю. Война унесла жизни членов практически каждой советской семьи. Кто-то погиб на фронте, кто-то умер от голода в блокадном Ленинграде. Фашисты угоняли мирное население оккупированных территорий на принудительные работы, отправляли в концлагеря или просто убивали.

Особой жестокостью нацисты отличались по отношению к евреям. На территории, оккупированной немцами, находилось до 2,9 млн. лиц еврейской национальности – тех, кто не успел эвакуироваться в советский тыл (всего к началу войны в СССР проживало около 4,9 млн евреев). К концу войны погибло большинство их них.

Исследователи выделяют три основных этапа Холокоста. Первый продолжался с начала войны до конца января 1942 года, когда в ходе Ванзейской конференции была утверждена программа «Окончательного решения еврейского вопроса». В этот период еврейское население Советского Союза уничтожалось, как правило, в местах своего проживания так называемыми айнзатцгруппами, в состав которых нередко входили местные националисты и коллаборационисты. На этот время приходится основное число еврейских погромов.

Уже в июле 1941 в литовском Каунасе озверевшая толпа устроила Каунасский погром. За четыре дня было убито более 5 тысяч человек, не исключая женщин, стариков и детей. Самый кровавый эпизод этого погрома вошел в историю как «бойня в гараже Летукис» - несколько десятков человек были подвергнуты публичным пыткам и убиты. Примечательно, что один из организаторов бойни – Юозас Лукша, современными властями Литвы объявлен «героем» за то, что «оказывал активное сопротивление советской оккупации».

Примерно в это же время погромы происходили в Вильнюсе. Из 60 тысяч евреев, проживающих в литовской столице, к концу года уцелело не более 15 тысяч. В Латвии за несколько недель нацисты и их пособники истребили почти все еврейское население провинциальных городов. В Риге, а также Даугавпилсе и Лиепае были сохранены остатки общин (из 33 тысяч евреев Риги к концу декабря 1941 года были убиты 27 тысяч), впоследствии ставшие гетто. Эстонским евреям повезло больше – значительная часть общины была эвакуирована в Сибирь и другие внутренние районы СССР, еще часть мобилизована в Красную Армию (всего к началу оккупации из 4,5 тысяч евреев в Эстонии оставались 950, 929 из них были расстреляны нацистами и членами эстонской организации «Омакайтсе»).

Печально известны еврейские погромы на Западной Украине. Летом 1941 года немцы, украинские националисты, а также антисемитски настроенное местное население за четыре дня убили во Львове около четырех тысяч человек. Около двух тысяч убили в Луцке, 21 тысячу – в Ровно. В Галиции погромы отличались особой жестокостью. Евреев убивали подручными хозяйственными инструментами – рубили топорами, серпами. Часто даже до прихода немцев людей убивали походные группы ОУН (Организация украинских националистов, запрещена в России) и представители украинских элит…

После Ванзейской конференции (20 января 1942 года) евреев начали уничтожать в гетто. Это был второй этап Холокоста. Третий этап начался в 1943, и когда оставшихся в живых евреев переводили в концлагеря и продолжался до того момента, пока Красная Армия не перешла окончательно в контрнаступление и не освободила сначала свою территорию, а затем и территорию Европы от нацистов…

День, когда советские войска освободили заключенных лагеря смерти Освенцим стал Международным днем жертв памяти Холокоста. Сегодня он отмечается во всем мире. Вот только спустя почти восемь десятков лет некоторые восточноевропейские страны вместе с историей Второй мировой войны пытаются переписать и историю Холокоста. Власти Прибалтики и Украины объявили «национальными героями» тех, кто некогда расправлялся с безоружными людьми. При этом буквально на днях Киев шагнул еще дальше – на новом образовательном портале, курируемом украинским МИД, в Холокосте обвинили не нацистов, а Советский Союз.