1967. Бернард Кришер путешествует по Транссибу. Часть 2. Иркутск и окрестности
1967. Бернард Кришер путешествует по Транссибу. Часть 1. Иркутск
01. В магазине
01. В магазине
03. Дорожные работы
04. Танцы в клубе
12. По дороге на Байкал
13. Большая Речка
15. Вид на аэродром из здания аэропорта
16. Братск
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Спосибо -
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