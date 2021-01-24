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1967. Бернард Кришер путешествует по Транссибу. Часть 2. Иркутск и окрестности

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1967. Бернард Кришер путешествует по Транссибу. Часть 1. Иркутск

01. В магазине
01. В магазине

01. В магазине.png
01. В магазине

02. В магазине.png

03. Дорожные работы.png
03. Дорожные работы

04. Танцы в клубе (1).png
04. Танцы в клубе
04. Танцы в клубе (2).png

04. Танцы в клубе (3).png

04. Танцы в клубе (4).png

04. Танцы в клубе (5).png

04. Танцы в клубе (6).png

04. Танцы в клубе (7).png

04. Танцы в клубе (8).png

12. По дороге на Байкал.png
12. По дороге на Байкал

13. Большая Речка.png
13. Большая Речка

14. Большая Речка.png

15. Вид на аэродром из здания аэропорта.png
15. Вид на аэродром из здания аэропорта

16. Братск (1).png
16. Братск

17. Братск (4).png

18. Братск (2).png

19. Братск (3).png

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Источник: https://humus.livejournal.com/7570935.html
Метки: байкал, братск, иркутск, история, Россия, фото
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 3139 2711
    georgi tarabov пять минут назад

      Спосибо -

      чувствую безгрижность людей , “как свободно дышит человек” , ,
      но и чувство о безответственности, ,вернее нехватка контроля самим над собою , ,
      можно было в рабочее время прогуляться , за покупкоми сходить , , ,

      Юрий Андропов угадил ето , , и начались облавы за паспортами, , , “хорошего по немножечко ” говорят у вас , братя мои !!

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