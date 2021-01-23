Главная » История, Творчество

О художествах Василия Сталина

74 1


Письмо Сталина учителю Мартышину по факту конфликта учителя с его сыном Василием и директором школы, который был недоволен тем, что сын Сталина получает в школе низкие оценки.

https://zen.yandex.ru/media/russkiy_analizknig/ia-rad-spasibo-proshu-izvineniia-otvet-stalina-uchiteliu-kotoryi-postavil-synu-dvoiku-5fe5050aecae270e943316ff?&utm_campaign=dbr – вот отсюда

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6495363.html
Метки: документы, образование, сталин, школа
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Василий Поленов - художник, обогнавший тысячилетие
Баталист-пацифист: пять фактов из биографии Василия Верещагина
Создание производства цветного стекла в России Ломоносовым
Айвазовский и деньги
Тайна гибели человека с филином Смерть накануне триумфа
Противоречия и абсурдизмы в рисунках Монферрана о возведении Александровской Колонны и Исаакиевского Собора
Фотограф Вильям Каррик (1827—1878)
Фотограф-любитель Алексей Мазурин
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7393 6278
    Леонид Петрович Плотников три минуты назад

      Ну и что скажут наши “общечеловеки” о письме Сталина с просьбой не потакать сыну в его “художествах”? Наверное, и среди современных больших руководителей есть умные люди, которые озабочены, чтобы их дети стали порядочными людьми. Есть примеры?

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
    Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru