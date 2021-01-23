О художествах Василия Сталина
Письмо Сталина учителю Мартышину по факту конфликта учителя с его сыном Василием и директором школы, который был недоволен тем, что сын Сталина получает в школе низкие оценки.
https://zen.yandex.ru/media/russkiy_analizknig/ia-rad-spasibo-proshu-izvineniia-otvet-stalina-uchiteliu-kotoryi-postavil-synu-dvoiku-5fe5050aecae270e943316ff?&utm_campaign=dbr – вот отсюда
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Ну и что скажут наши “общечеловеки” о письме Сталина с просьбой не потакать сыну в его “художествах”? Наверное, и среди современных больших руководителей есть умные люди, которые озабочены, чтобы их дети стали порядочными людьми. Есть примеры?