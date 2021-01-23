Большое интервью вернувшегося из ливийского плена социолога Максима Шугалея, который лишь недавно был освобожден из неволи после многочисленных переговоров с ПНС и турецкими "посредниками". Много интересных подробностей о происходящем в Ливии и реалиях заключения в ливийской тюрьме, некоторые из которых живописали в двухсерийном фильме "Шугалей",который конечно не был шедевром на все времена, но внятно показывал, что из себя представляет ПНС Ливии и что происходит в Ливии после "наступления свободы".

Ну а Шугалей крутой мужик, несмотря на все – не сломался и смог дотянуть до освобождения.