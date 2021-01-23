Сознательно ничего не писал и не комментировал весь день

Теперь тезисно готов описать своё отношение к происшедшему:

⁃ количественный и качественный состав майданутых в России очень сомнительный, большая часть пришедших — коммерчески и финансово мотивированных людей, работники всяких там фондов прозападных, общественных структур, хорошо оплачиваемые сторонники меньшинств, скрытые и явные иностранные агенты, псевдожурналисты, которых было иногда больше, чем самих протестунов. Есть тревожный момент — одурманенные малолетки пришли бесплатно, не за деньги, а за романтикой, в результате грамотной с ними работы через инструменты информационного влияния.

Пожалуй, это единственное серьезное достижение данной репетиции Майдана.

Именно эта категория граждан представляет наибольший интерес для заказчиков. Именно этим ребятам предстоит, возможно, стать пушечным мясом для попыток дестабилизации ситуации в России.

Действо, которое было сегодня — репетиция, причем с далеко идущими планами и эти планы не выборы в ГД, а 2024 год, когда все эти малолетки сформируются уже в полноценных граждан с правом голоса, но пока ещё не имеющие ни жизненного опыта, ни знаний, а только то, что им закладывают в голову источники типа тик-ток, Инстаграмм, Камеди Клаб, «классное» американское кино и т.д. и т.п.

Основная составляющая этой истории — информационная. Тут, конечно, Запад очень грамотно работает, задействуя все инструменты, даже те, которые, на первый взгляд, никакого отношения к политике не имеют. Два месяца скупались во всех социальных сетях боты, в итоге — многомиллионная армия ботов была создана именно под эту ситуацию. Мы пристально следили за этой ситуацией, изучали биржи, изучали резкие скачки и притоки новых пользователей без аватарок и жизни на страницах в соцсетях. Информационная составляющая этой истории стала и будет главным инструментом для организации серьезной улицы. Сегодняшняя улица — всего лишь смотр сил и средств, отработка разных моделей поведения, вычленение особо активных, формирование картинки для западных СМИ, не более того.

Время у нас есть, запас времени не такой уж большой, но нужно очень и очень многие моменты и подходы пересмотреть.

P.S. Ну и, немного съязвлю на тему тех экспертов, которые сегодня весь день высказывают своё мнение о «попытке Майдана» в России. А ещё пару лет назад, когда я говорил, что нечто подобное может произойти, Россия от подобного не застрахована на 100%, и, главное, обрисовывал как это примерно будет, — меня называли мнительным и обожженным украинским майданом. И безапелляционно повторяли, что в России майдан невозможен. Сегодня сторонников этой точки зрения сильно поубавилось.

Константин Кнырик, руководитель ИА News Front