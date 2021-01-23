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1967. Бернард Кришер путешествует по Транссибу. Часть 1. Иркутск

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Угол улиц Урицкого и Карла Маркса. Магазин «Лена».png
Угол улиц Урицкого и Карла Маркса. Магазин «Лена»

Угол улиц Урицкого и Карла Маркса. Магазин «Лена».png
Угол улиц Урицкого и Карла Маркса. Магазин «Лена»

Улица Урицкого со стороны Карла Маркса.png
Улица Урицкого со стороны Карла Маркса

Улица Урицкого.png
Улица Урицкого. Толпы пешеходов

Улица Урицкого. Магазин «Детский мир».png
Улица Урицкого. Магазин «Детский мир»

Улица Урицкого, летнее кафе.png
Улица Урицкого. Летнее кафе

Улица Урицкого, 6. Магазин «Белка».png
Улица Урицкого, 6. Магазин «Белка»

Улица Урицкого в её центре.png
Улица Урицкого в её центре

Улица Урицкого со стороны Дзержинского.png
Улица Урицкого со стороны Дзержинского

Улица Урицкого в сторону Карла Маркса.png
Улица Урицкого в сторону Карла Маркса

Улица Карла Маркса. Киоск с газировкой возле гастронома №1.png
Улица Карла Маркса. Киоск с газировкой возле гастронома №1

Улица Карла Маркса. Витрина гастронома №1.png
Улица Карла Маркса. Витрина гастронома №1

Улица Карла Маркса, 29-31.png
Улица Карла Маркса, 29-31

Улица Карла Маркса, 25. Витрина магазина.png
Улица Карла Маркса, 25. Витрина магазина

Улица Карла Маркса, 9. Магазин «Ландыш».png
Улица Карла Маркса, 9. Магазин «Ландыш»

Многоквартирный жилой дом, построенный в 1935. Ул. Карла Маркса, 30.png
Многоквартирный жилой дом, построенный в 1935. Ул. Карла Маркса, 30

Магазин «Родник» Угол улиц Карла Маркса и Литвинова.png
Угол улиц Карла Маркса и Литвинова. Магазин «Родник»

У входа в кинотеатр «Гигант», ул. Карла Маркса, 26.png
У входа в кинотеатр «Гигант», ул. Карла Маркса,15

Кинотеатр «Художественный», ул. Карла Маркса, 24.png
Кинотеатр «Художественный», ул. Карла Маркса, 24

Улица Сухэ-Батора, 18. Магазин «Радуга».png
Улица Сухэ-Батора, 18. Магазин «Радуга»

Улица Сухэ-Батора, 18. Магазин «Радуга» (2).png
Улица Сухэ-Батора, 18. Магазин «Радуга»

Дворец пионеров, ул. Желябова, 5.png
Дворец пионеров, ул. Желябова, 5

Мотороллер без присмотра.png
Мотороллер без присмотра

Крестовоздвиженская Церковь, Седова, 1.png
Крестовоздвиженская Церковь, Седова, 1

Танк «Иркутский комсомолец», ул. Советская.png
Танк «Иркутский комсомолец», ул. Советская

Пересечение улиц Байкальской и Донской.png
Пересечение улиц Байкальской и Донской
Источник: https://humus.livejournal.com/7569472.html
Метки: иркутск, история, Россия, фото
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