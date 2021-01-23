1967. Бернард Кришер путешествует по Транссибу. Часть 1. Иркутск
Угол улиц Урицкого и Карла Маркса. Магазин «Лена»
Угол улиц Урицкого и Карла Маркса. Магазин «Лена»
Улица Урицкого со стороны Карла Маркса
Улица Урицкого. Толпы пешеходов
Улица Урицкого. Магазин «Детский мир»
Улица Урицкого. Летнее кафе
Улица Урицкого, 6. Магазин «Белка»
Улица Урицкого в её центре
Улица Урицкого со стороны Дзержинского
Улица Урицкого в сторону Карла Маркса
Улица Карла Маркса. Киоск с газировкой возле гастронома №1
Улица Карла Маркса. Витрина гастронома №1
Улица Карла Маркса, 29-31
Улица Карла Маркса, 25. Витрина магазина
Улица Карла Маркса, 9. Магазин «Ландыш»
Многоквартирный жилой дом, построенный в 1935. Ул. Карла Маркса, 30
Угол улиц Карла Маркса и Литвинова. Магазин «Родник»
У входа в кинотеатр «Гигант», ул. Карла Маркса,15
Кинотеатр «Художественный», ул. Карла Маркса, 24
Улица Сухэ-Батора, 18. Магазин «Радуга»
Улица Сухэ-Батора, 18. Магазин «Радуга»
Дворец пионеров, ул. Желябова, 5
Мотороллер без присмотра
Крестовоздвиженская Церковь, Седова, 1
Танк «Иркутский комсомолец», ул. Советская
Пересечение улиц Байкальской и Донской
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