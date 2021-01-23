Самое противное в либеральных протестах последних лет – активное вовлечение детей в политические игры взрослых. Жаждущие самореализации и признания подростки некритично относятся к происходящему и с радостью выходят на протесты, не считаясь с требованиями закона и личной безопасности. Подчас для них это заканчивается трагично. Депутат Госдумы РФ Евгений Марченко предложил парламентариям рассмотреть свой законопроект, предусматривающий уголовное наказание за втягивание лиц младше 18 лет в несанкционированные массовые акции.

Особенно часто уязвимой подростковой аудиторией пользуются в тусовке скандального ютубера Алексея Навального. Все методы расширения протестной аудитории в кругу единомышленников основателя ФБК (признан иноагентом в РФ) напрямую нацелены на несовершеннолетних. И каналы распространения информации о готовящихся мероприятиях задействуют те, которыми преимущественно пользуется молодежь, и лидерами мнений выдвигают популярных у подростков артистов, и объяснения, зачем все это нужно, конструируют в терминах молодежного сленга и максимах подросткового эгоцентризма (а-ля «допускай», «надоело», «мы тут власть» и пр.).

Между тем, еще великий психолог и педагог Жан Пиаже, изучавший возрастные изменения подрастающего человека, отмечал, что определенные возможности мозга появляются по мере взросления. Так, перспективное мышление только начинает зарождаться где-то в районе 7 лет и полностью формируется ближе к совершеннолетию человека.

Так что для подростка 12-16 лет вполне естественно не осознавать последствий своих действий. Не зря же существует «возраст согласия» для половых отношений и «возраст подсудности» для противоправных действий. Так и для участия в протестных акциях, многие из которых перерастают в беспорядки, должно быть полное осознание целей и своих поступков. В России это возраст совершеннолетия. Хотя… если по правде, то полностью личность формируется к 21 году и даже немного позже.

И тогда агитация среди несовершеннолетних с призывами выходить на протесты – настоящее грязное преступление, соотносимое с развращением малолеток и педофилией. Ведь взрослый пользуется неопытностью ребенка и его чистой душой, принимающей все за чистую монету. А у нас до сих пор за разрушенные юные судьбы, полученные детьми в ходе протестов травмы и даже за их гибель никто не несет ответственности. Самое страшное наказание за все это тот же Навальный и его свита могут получить лишь в соответствии с Административным кодексом – денежный штраф, либо несколько суток ареста.

Вот почему я считаю законопроект Марченко необходимым. И очень сожалею, что его не приняли еще несколько лет назад. За вовлечение детей в политические протесты нужно реально сажать – так же как за развращение несовершеннолетних (депутат предлагает ввести тюремные сроки до пяти лет). И чтоб помимо лишения свободы еще и клеймо на репутации на всю жизнь оставалось.

Может быть, тогда у нас не только будут выписывать штрафы координаторам на местах, но и заставят отвечать реальных организаторов несанкционированных акций.