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Церковь имени И.Христа, какие бы она наклейки на себя не повесила, как и её фундамент-Иудаизм и извращение Иудаизма, Ислам, никогда ничего не сделали для развития человечества. А вот для уничтожения людей как биологического вида, эти церкви сделали немало.
Раз церковь уничтожает и НЕ развивает то те кто НЕ ПОПАЛ в этот круг ( циркус это круг отсюда и цирк и циркуль) должны быть БОЛЕЕ РАЗВИТЫ.
Например племена Африки.
А всё наоборот.
Почему?
Образ жизни и проблемы с интелектом им мешают. Да и лень тоже в этом деле участвует.
Взять собак, вроде и умные а цивилизацию не строят. Почему так? Да просто это им нахрен ненужно.
До церкви и образ жизни и проблемы с интеллектом были и в Евразии.
ОНА изначально учила и сепарировала.
ОНА была источником и науки и культуры и письменности..
Когда-то
Сегодня конечно отстой
Но в средние века именно ЦЕРКОВЬ учила и организовывала человекоподобные стада