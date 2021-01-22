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Змеиная пасть ватикана или кто на самом деле правит миром

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Источник: https://www.youtube.com/channel/UCxa2VUDfLcgxU9d065w1Bvw
Метки: библейский проект, ВАИМКА
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 953 786
    Нехресть два часа назад

      Церковь имени И.Христа, какие бы она наклейки на себя не повесила, как и её фундамент-Иудаизм и извращение Иудаизма, Ислам, никогда ничего не сделали для развития человечества. А вот для уничтожения людей как биологического вида, эти церкви сделали немало.

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      • 26038 3864
        РусофилНехресть два часа назад

          Раз церковь уничтожает и НЕ развивает то те кто НЕ ПОПАЛ в этот круг ( циркус это круг отсюда и цирк и циркуль) должны быть БОЛЕЕ РАЗВИТЫ.
          Например племена Африки.
          А всё наоборот.
          Почему?

          • 953 786
            НехрестьРусофил час назад

              Образ жизни и проблемы с интелектом им мешают. Да и лень тоже в этом деле участвует.
              Взять собак, вроде и умные а цивилизацию не строят. Почему так? Да просто это им нахрен ненужно.

              • 26038 3864
                РусофилНехресть час назад

                  До церкви и образ жизни и проблемы с интеллектом были и в Евразии.
                  ОНА изначально учила и сепарировала.
                  ОНА была источником и науки и культуры и письменности..
                  Когда-то
                  Сегодня конечно отстой
                  Но в средние века именно ЦЕРКОВЬ учила и организовывала человекоподобные стада

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