Дети — самое ценное, что есть в жизни любого нормального человека

Сегодня наших детей в своих грязных играх хочет использовать кучка политических педофилов, мечтающая если не захватить власть, то хотя бы максимально нагадить России и в очередной раз выставить её в негативном свете.

Впрочем, сейчас дело даже не в том, что шататели режима могут одержать промежуточную победу, а в том, что мы можем проиграть нечто большее, чем нам сейчас кажется. А именно — наше будущее, коим и являются наши дети.

Наблюдая за тем, с каким иезуитским удовольствием люди со «светлыми лицами» призывают подростков выходить на баррикады и бросаться на амбразуры ради «светлого будущего» в лице Навального, я понимаю, что это в некотором смысле их месть. Нам, родителям. За то, что мы в своё время не стали под оппозиционные знамёна и не разделили их стремление стать очередной колонией Запада, обменяв территории и суверенитет на джинсы, бургер и жвачку.

И вот теперь, обращаясь к нашим детям и призывая их сделать то, что в своё время не сделали мы, все эти борцы «за нашу и вашу свободу» как бы говорят нам: «Вот видите, пока вы боролись с нами, мы боролись за умы ваших наследников и почти выиграли эту битву».

И нет, я не сгущаю краски. Отнюдь. Просто настал момент истины, когда та сторона окончательно сбросила маски и обозначила свои главные приоритеты. Исходя из которых нам предстоит сделать не только множество выводов, но и провести масштабную работу над ошибками, которые мы допустили, не уделяя должного внимания молодёжной политике.

Впрочем, разбор полётов будет чуть позже. На данный же момент наша главная задача — удержать детей от шага, который для некоторых может стать роковым. Потому что участие в подобных мероприятиях всегда сопряжено с рисками. Как для жизни, так и для репутации. И необдуманный поступок, совершённый под влиянием стадного инстинкта и юношеского максимализма, может в негативном ключе повлиять на всю дальнейшую жизнь.

Нет, я не пугаю. Просто предупреждаю. И как мать, и как человек, который собственными глазами на расстоянии вытянутой руки видел, как люди прямо на глазах превращаются в озверевшую толпу, которая сносит всё на своём пути и, параллельно затаптывая друг друга, совершает непоправимое.

Вероятно, именно такого результата и добиваются те провокаторы, которые, маскируя свои неблаговидные намерения красивыми фразами и громкими лозунгами, хотят устроить нечто вроде нового детского крестового похода. В их системе координат достижение поставленных целей оправдано любыми средствами. В том числе аморальными и противозаконными. Тем более что рискуют-то они детьми не своими. А при таком раскладе возможные последствия им не интересны в принципе.

Главное — спровоцировать, заставить выйти, подтолкнуть к противоправным действиям, дождаться ответных действий силовиков и, не забыв сделать фото и видео, наслаждаться полученным эффектом.

Что будет потом с каждым из тех, кто неминуемо будет задержан, — это уже не их проблемы. Дальше каждый будет сам за себя. И пока родители будут метаться по РОВД, они с гримасой на лице станут раздавать гневные комментарии всяким ВВС, описывая все ужасы тоталитарного Мордора, который воюет с собственными детьми.

Собственно, в этом и заключается главная цель этой провокации. И важно не только это понимать, но и говорить об этом. Громко настолько, чтоб услышал даже самый оппозиционно настроенный родитель, который на данный момент готов во имя чужой великой цели пожертвовать своим собственным ребёнком.

Обращаясь же к детям, хочу напомнить, что митинги и беспорядки не самый лучший способ добиться перемен. Тем более к лучшему. Ваша жизнь только начинается. И у вас есть масса возможностей строить прекрасную Россию. Но не имени Навального, а имени себя. А для этого нужно не по тиктокам ошиваться и не по митингам бегать, а… учиться. Да, именно учиться. Причём всю жизнь. Ибо только в этом случае вы сможете реально влиять на происходящее в стране и менять как свою жизнь, так и жизнь своих граждан к лучшему.

Я понимаю, что подобный призыв звучит не так сладко, как обещания тех, кто после прихода к власти клянётся отнять всё у богатых и раздать бедным. Но нужно быть реалистами. И хотя бы немножечко учить историю. В которой уже была масса таких вот «благодетелей», которые в итоге вместо обещанных молочных рек заливали страну кровью и обрекали всех без исключения на голод и нищету.

Так что, пожалуйста, проведите оставшиеся до часа икс сутки в раздумьях. Лучше всего — с книгой в руках. И будьте так любезны, примите своё решение, опираясь на собственный ум и на рекомендации, которые исходят от ваших родителей, а не от хоть и известных, но чужих вам людей.

Юлия Витязева, RT