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Открытым текстом 22.01.2021

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Время условностей для Навального кончается

Досрочное освобождение потому и называют условным, что преступник, признанный бывшим, должен соблюдать немало условий. Сообщать правоохранителям о своём местоположении. Не затевать новые преступления. Если всё же попал под следствие — строжайше соблюдать его требования.

Отбывающий условные наказания по двум преступлениям и пребывающий под следствием по делу об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны ещё в сентябре выписан из берлинской клиники «Шарите», куда вывезен из Омска, где реанимирован от нарушения выработки инсулина вследствие приступа воспаления поджелудочной железы. В Москву вернулся только 17 января. Сразу арестован за нарушение условий условного срока: из Германии он не просил разрешения задержаться.

Запад открытым текстом потребовал немедленно освободить рецидивиста, прославленного фальшивками вроде объявления рекламного проекта одного архитектурного бюро виллой руководителя крупной госкомпании да организацией массовых беспорядков. Но каждый раз число и средний возраст соучастников всё ниже. Ведь верят ему всё меньше. Да и как верить тому, кто призывает ввести новые санкции против родной страны? То, что либероидный проект умирает на наших глазах, видно хотя бы по тому, какие ничтожества продвигают у нас интересы Запада и как тот их защищает.

Евгений Николаевич Прилепин, пишущий под псевдонимом Захар, замечательно сказал открытым текстом: «Сейчас против нас в связи с домашним арестом известно кого будут пакетами и пачками санкции принимать, и все прожжённые мировые людоеды, фарисеи и руководители разнообразных АТО по физическому уничтожению собственных граждан — будут нас клясть, не стесняясь в выражениях. Но раз нашему государству по фигу на всё и оно такое независимое, пусть оно признает и примет в состав России ДНР, ЛНР, а заодно (по желанию и референдуму) Арцах с Приднестровьем, и ещё кого-нибудь, если попросятся. Вот это тогда будет пофигизм высшего уровня. А то ловить всей страной санкции за одного стороннего парня — это перебор. Лучше уж получать санкции — сразу миллионов за пять своих парней и девчонок. За это и пострадать не грех».

Открытым текстом присоединяюсь.

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-22-01-2021/
Метки: антироссийские санкции, захар прилепин, навальный, открытым текстом
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