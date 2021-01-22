Как вы знаете, в ночь со среды на четверг бразды правления пикирующей дуркой перешли в руки чудо-деда, который даже с суфлером умудряется путать имена, даты и названия. Власть к деду перешла, однако перед этим он выпил не один литр валокордина (или что там в США пьют?)

Незадолго до инаугурации на страницах Business Insider появилась информация о том, что Национальная гвардия должна будет провести дополнительную проверку своих военнослужащих для того, чтобы отсеять потенциальных экстремистов, которые сочувствуют тем, кто штурмовал Капитолий.

Понимаете? Бункерный дед так сильно боится свой народ, что не смог довериться даже тем, кто призван его защищать.

Ведомство из всех сил пыталось определить, «каких военнослужащих, задействованных в ходе инаугурации — события, представляющего особую важность с точки зрения поддержания безопасности, — требуется дополнительно проверить на благонадёжность». В ФБР досконально изучили видеозаписи беспорядков для того, чтобы выяснить, кто из штурмовавших Капитолий может иметь какое-либо отношение к правоохранительным органам или Вооружённым силам.

Помните, в СМИ писали, что обвинения в совершении федеральных преступлений выдвинули резервисту Национальной гвардии Фрекеру и полицейскому Томасу Робертсону за то, что они сделали селфи на фоне беспорядков. Стоит отметить, что в этот момент они не были при исполнении обязанностей. Но их обвинили в федеральном преступлении!

В Сети смеются: «Прям какое-то проклятие Навального накрыло Америку! - всё, что этот идиот придумывал про нашу страну, в итоге произошло с его хозяевами».

А вообще американскому народу остается только посочувствовать. Заявления деда с Альцгеймером одно хлеще другого.

Но самое интересное далеко не это. Демократы триумфально заняли офис, но забыли оповестить об этом своих сторонников и знаете, что? В некоторых городах до сих пор идут столкновения. Вот, например, в Портленде люди кричат и стреляют: «Фак ю! Фак ю! Бах, бах, пуф-пуф! Фак ю, эй, фак ю!».