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К чему готовиться? Итоги недавней войны

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Источник: https://youtu.be/nsbdIc4V_8w
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 16222 9772
    Maleos четыре часа назад

      Красноленточный провокатор с партийной кличкой “товарисч Артём”, как обычно норовит перевести стрелки, ну да хрен с ним – красные изначально пахали на жыдосаксов и сейчас им верят только дебилы. Но доктор говорит вещи, которые могут пригодиться дебилам, если жыдосаксы уговорят их скакать вприпрыжку на свержение Путина. Правда, он ничего не говорит про оказание первой, или даже превентивной, помощи бошкам дебилов, но это только потому, что, как он говорит, “я не эксперт”:))..

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