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Деструктивные кумиры у ребёнка. Как исправить ситуацию?

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Что может быть более противной «красной тряпкой» для родителя, чем тупой уродский певец или блогер (речь пойдёт только о таких, есть множество хороших блогеров и артистов), которому подражает их ребёнок. Как ему объяснить, что это не правда? Как его уберечь от ужасного влияния этого тупого «монстра»?

  1. Для начала надо понять, что «монстр» не тупой, коль у него получается быть «иконой» для ребёнка, а у вас нет. Родители думают что «атака» идёт только на их детей, а сами они всё понимают и видят. Для того, чтобы разобраться в этом непростом вопросе, надо задать много вопросов «Зачем?». Зачем эти «блогеры» и «артисты» сделали так, что вас от них воротит? Если вам противно смотреть на них, то будьте уверены — это не случайно! Так и было задумано!
  2. Зачем «блогеру» создавать вам негативные эмоции? Чтобы вызвать негативную реакцию и мысли. Им очень выгодно, чтобы родители были неконструктивны в их оценке. Гриф — «Фу, мерзость», таких персонажей не просто устраивает, он их цель! Важно, чтобы родитель не обсуждал, не критиковал, не думал, а давясь от тошноты и ужаса боялся, что с его ребёнком случится беда. Так они снимают с себя перспективу разумной и конструктивной критики с вашей стороны. Зачем? Правила ведения войны: «Вынуждай своего противника на неадекватные действия». Зачем? Для «политической победы». Им важно показать, что родители относятся к ним предвзято. Без всяких веских причин нападают на их «свободу самовыражения».
  3. Всё начинается до подросткового возраста: «Я запрещаю тебе смотреть этот мультик! — Почему? — Потому, что я так сказал!». То есть «игра» идёт по кривым правилам — ребёнок должен объяснять свои поступки и решения, а взрослый нет. При этом, ребёнку совершенно не кажется, что мульт плохой. Ему совершенно точно интересно, ему нравится, а родитель отрицает, что это так. Он не отвечает на вопрос «Почему?», а он был задан не зря! Из этого и растут «ноги» убеждений, что родители ничего не понимают, от них не жди адекватности и они обязательно «обгадят» всё, что понравится мне, «своё» от них надо скрывать.
  4. Далее вступают в игру подсознательные законы расстановки приоритетов задач. Ребёнок начинает постепенно действовать «на зло». На самом деле, он постоянно воспроизводит одну и ту же ситуацию, где он не получил ответа на своё «почему?». Для этого он будет «выбирать» (это происходит бессознательно, потому в кавычках) то, что приведёт к неразрешённой ситуации. То есть родитель будет что-то запрещать, а ребёнок задаст вопрос «почему?». Так создаётся цикличное возвращение к проблеме. «Почему родителю всё можно и не надо ничего объяснять, а мне всё нельзя и объяснять не дают (просто не слушают)?». Такое детское поведение — это запрос на обучение. «Научите меня отличать «дерьмо» от «повидла» так, чтобы я умел это делать сам!»

Деструктивные кумиры у ребёнка. Как исправить ситуацию?

Что делать?

  • Беседуйте с детьми, выслушивайте и отделяйте «мух от котлет». Применяйте изолированный анализ, не отправляйте в «отстой» всего «ЭлДжея». Подчеркните, что у него есть хорошие и сильные стороны. Что он, очень хорошо зарабатывает, умеет работать в команде, независим от чужого мнения. Он физически здоров, популярен, знает проблемы молодёжи и так далее. Но! Он выбрал очень «мерзкий» способ зарабатывать. Он играет на проблемах и слабостях молодых людей, но не делает их сильнее, а наоборот, оправдывает слабость. Он поёт о том, что его никто не понимает, но не рассказывает, как добиться обратного. «Разберите по винтикам» кумира, обсудите всё беспристрастно! Покажите, как этот шулер передёргивает карты, и вся его «магия» развеется.
  • Не дайте деструктивной «звезде» доказать, что вы неадекватны, предвзяты, что вы глупы и ничего не понимаете. Если вы просите ребёнка объясниться, то будьте добры и сами это сделать. Не выигрывайте за счёт грубой силы, уважайте ребёнка. Не пропускайте его вопросы «Почему?». Когда отвечаете на них, не будьте категоричны, высказывайтесь, доказывайте. Ваша задача не навязать своё «правильное» мнение, а научить ребёнка качественно составлять своё собственное.

По материалам группы ВК «Что с подростком?»

База статей и видеороликов проекта «Научи хорошему» поможет вам достаточно аргументированно доносить свою позицию до детей, разъясняя им влияние популярного медиаконтента: фильмов, музыки, блогеров и так далее.

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Деструктивные кумиры у ребёнка. Как исправить ситуацию?

Примеры видеообзоров, раскрывающих влияние дегенеративного творчества:

Чему учат песни Little Big?

Чему учат песни Билли Айлиш?

Источник: https://whatisgood.ru/theory/soviet/destruktivnyie-kumiryi-u-rebyonka/
Метки: советы родителям, технологии
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 6693 5465
    Женечка час назад

      А у нас в 90е, разукрашенные панки, металюги и прочие офигевшие нефоры, Продиджи, драм, рейвы, сэйшены и тусы до утра (для тех кто понимает). Битвы район на район с арматурой и цепями, да такие, что менты стояли в сторонке с мегафонами. Пьянки в подъездах и табачный дым столбом до 9 этажа. Какое же тогда было время – доброе, ясное и понятное. Нынешние детки поседели бы от такого. И ничего! Большинство выросло, живы-здоровы и по 2 высших образования.

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    • 13826 11498
      Айва 16 мин. назад

        Не надо придавать всей этой братии такого большого значения. У большинства нет ничего, кроме ярких тряпочек и крашеной кожи. Дети совсем не дураки и быстро раскусят пустышку сами. У них все процессы протекает гораздо быстрее, и то, что было прошлым летом, уже далёкая история. Сейчас можно чудить, вот народ и отрывается, кто как умеет. Кто имеет содержание, тот будет на плаву и через 10 лет, а пузыри лопнут сами.

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