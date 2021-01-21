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Зеркало советского распада: Солженицын перед судом Истории. А. Фурсов, М. Делягин

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4EZnkIjlgL4
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 26014 3840
    Русофил 20 мин. назад

      Один день Ивана Денисовича («Щ-854. Один день одного ЗэКа») : повесть // Новый мир. — 1962. — № 11.
      ——
      14 февраля 1956 года открылся XX съезд КПСС.
      На нём ПАРТИЯ осудила “культ личности”.
      ПАРТИЯ в 1956 а Солженицмн первую глупую и бездарную книженцию тиснул в 1962.

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