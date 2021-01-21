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Один день Ивана Денисовича («Щ-854. Один день одного ЗэКа») : повесть // Новый мир. — 1962. — № 11.
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14 февраля 1956 года открылся XX съезд КПСС.
На нём ПАРТИЯ осудила “культ личности”.
ПАРТИЯ в 1956 а Солженицмн первую глупую и бездарную книженцию тиснул в 1962.