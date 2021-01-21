Новый мир возникнет из пепла
В продолжение вчерашнего https://colonelcassad.livejournal.com/6491232.html
В Портленде активисты BLM и Antifa разгромили офис Демократической Партии под лозунгами "Новый мир возникнет из пепла", "Мы не хотим Байдена – мы хотим мести" и "Мы не управляемы!" Также на улице сожгли флаг США и флаги избирательной кампании Байдена-Харрис.
Занимаются тем, чем должны были бы заниматься, но почему то не занимаются сторонники Трампа.
"Внутренними террористами" погромщиков в Портленде почему то никто не объявил. Полиция в ходе разгона беспорядков применяла слезоточивый газ, светошумовые гранаты, дубинки и прочие спецсредства.
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