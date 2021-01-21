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Новый мир возникнет из пепла

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В продолжение вчерашнего https://colonelcassad.livejournal.com/6491232.html
В Портленде активисты BLM и Antifa разгромили офис Демократической Партии под лозунгами "Новый мир возникнет из пепла", "Мы не хотим Байдена – мы хотим мести" и "Мы не управляемы!" Также на улице сожгли флаг США и флаги избирательной кампании Байдена-Харрис.
Занимаются тем, чем должны были бы заниматься, но почему то не занимаются сторонники Трампа.
"Внутренними террористами" погромщиков в Портленде почему то никто не объявил. Полиция в ходе разгона беспорядков применяла слезоточивый газ, светошумовые гранаты, дубинки и прочие спецсредства.






















Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6491907.html
Метки: blm, Видео, портленд, протесты, США
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 36644 32014
    Вячеслав час назад

      Всякому вранью есть предел…

      1
      1
    • 16202 9760
      Maleos час назад

        Хохотальники “активистов БЛМ и Антифа” все сплошь жыдовские, что совсем неудивительно: прошло очередные сто лет и опять “весь мир насилья мы разрушим” и “мы наш еврейский мир построим, кто был никем, тот станет всем”. Речь, разумеется, о гонимых и угнетаемых жыдах, которых все насилуют, но они строят свой мир, устраивая войны и применяя медицину, потому что сами гои не дохнут…

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