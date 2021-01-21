На прошлой неделе в Канадской провинции Онтарио произошло событие, которое наверняка заинтересует и наших читателей. Нынешний премьер-министр Онтарио, лидер Прогрессивно-консервативной партии (ПК) Онтарио Даг Форд исключил из партии члена провинциального парламента Романа Бабера за публичное выступление против действующих в провинции коронавирусных ограничений.

Бабер отправил премьер-министру Форду письмо на двух страницах, в котором он назвал провинциальную изоляцию «более опасной, чем COVID-19» и заявил, что изоляция не работает и что она вызывают «лавину самоубийств, банкротств, разводов и наносят огромный урон нашим детям». «COVID-19 реален, но страх перед вирусом преувеличен. Каждая смерть трагична, но через 10 месяцев после начала пандемии мы узнали, что COVID-19 не столь смертоносен, как предполагалось», – утверждал Бабер, призывая правительство сосредоточиться на защите домов престарелых и пропускной способности больниц. «Блокировка не работает, – написал Бабер. – Она убивает жизни вместо того, чтобы спасать жизни. Я умоляю вас принять эту реальность и положить конец изоляции и позволить жителям Онтарио вернуться к нормальной жизни. Посмотрите на данные – вирус реально существует, но кризис в основном связан с домами престарелых».

В заявлении, опубликованном в пятницу утром, Форд сказал, что решение об исключении из партии Бабера «немедленно вступает в силу, и что г-н Бабер больше не будет заседать в качестве члена фракции прогрессивных консерваторов. По словам Форда, ему также не будет разрешено переизбраться в качестве члена от Прогрессивно-консервативной партии. «Комментарии г-на Бабера безответственны», – сказал Форд. «Распространяя дезинформацию, он подрывает неустанные усилия наших передовых медицинских работников в это критическое время и подвергает риску людей. Я не буду ставить под угрозу жизнь ни одного онтарианца, игнорируя советы общественного здравоохранения. В нашей борьбе с COVID-19 нет места политической идеологии – скорее, наш ответ был и всегда будет определяться доказательствами и данными. Более того, г-н Бабер поставил себя впереди своей команды ПК-кокус, которая работала круглосуточно в течение нескольких месяцев, чтобы поддержать и защитить людей Онтарио от кризиса общественного здравоохранения».

Онтарио – провинция, расположенная в центральной части Канады, самая населенная и вторая по площади после Квебека. Так, в Канаде проживает 37,59 миллиона человек, Население провинции Онтарио составляет 14,57 миллиона человек, и мнение этих людей небезразлично для жителей Канады.

Роман Бабер (1980 г.р.) – канадский политик, избранный в Законодательное собрание Онтарио на провинциальных выборах 2018 года Бабер родился и вырос в бывшем Советском Союзе. Он и его семья переехали в Израиль, когда ему было восемь лет, до иммиграции в Канаду в 1995 году, когда ему было 15 лет. Перед тем как быть исключенным из фракции ПК, он был председателем комитета законодательной власти по политике в области правосудия. По профессии он юрист, учился в Университетском институте Уильяма Лайона Маккензи и Йоркском университете, прежде чем получил степень юриста в Университете Западного Онтарио.

В сообщении в пятницу утром Бабер назвал решение удалить его из собрания «прискорбным». «Изоляция основана на ложном рассказе об общественном здравоохранении, плохом планировании и неверных данных… Я не мог больше наблюдать за страданиями. Меня исключили из ПК. Это прискорбное решение, поскольку со мной согласны многие коллеги…»

Министерство здравоохранения Онтарио также опубликовало информационный бюллетень в пятницу, оспаривая утверждения Бабера, изложенные в его публичном письме правительству Форда. Более того, Канадская ассоциация психического здоровья (CMHA) обратилась к членам Парламента после того, как он «неверно охарактеризовал» их исследование относительно недавних «мыслей или чувств о самоубийстве» среди жителей во время пандемии. «Данные показывают, что суицидальные мысли увеличились, но это связано с общим воздействием пандемии», – написала генеральный директор CMHA Камилла Кенневиль в резком пресс-релизе, выпущенном в пятницу. Согласно CMHA, Бабер ложно утверждал, что меры по изоляции, а не пандемия заставили 10% взрослого населения Канады в сентябре сообщить о недавних мыслях или чувствах о самоубийстве.

Вот основные тезисы, изложенные в открытом письме Романа Бабера:

Изоляция опаснее, чем COVID-19. Лекарство убивает пациента. Я пишу от имени моих избирателей из Северного Йорка и прошу защитить миллионы жизней и сохранить средства к существованию, уничтожаемые ограничениями, навязанными Общественным здравоохранением Онтарио. Блокировка не работает. Это вызывает лавину самоубийств, передозировок, банкротств, разводов и наносит огромный урон нашим детям. Десятки ведущих врачей умоляли вас прекратить изоляцию. Кризис в значительной степени ограничен домами престарелых (LTC). Поскольку все жители LTC в «красных зонах» будут вакцинированы к 21 января, Онтарио должен положить конец изоляции и катастрофическим потерям, которые она вызывает у жителей Онтарио. Локдауны объективно более смертоносны, чем ковид.

(а) Показатели онкологических обследований в Центре рака принцессы Маргарет вернулись к 60%, и онколог опасается «цунами рака».

(b) Уровень случаев передозировки в Онтарио превышает норму на 50%. Рост числа жителей Онтарио, умерших от передозировки в 2020 году, может быть выше, чем число людей, умерших от ковида. (Говоря о передозировке, имеется в виду, то, что большое число канадцев применяет антистрессовые успокоительные препараты и что употребление этих лекарств в последнее время возросло в несколько раз.)

(c) По данным Канадской ассоциации психического здоровья, в сентябре 2020 года 10% взрослых сообщили о «недавних мыслях или чувствах о самоубийстве» (в 4 раза больше, чем ранее). Среди канадцев в возрасте 19–35 лет этот показатель составляет 20%.

(d) Рост расстройств пищевого поведения среди молодежи является «беспрецедентным кризисом» (переедание или недоедание из-за страха перед пандемией).

(e) Десятки тысяч предприятий закрыты. Уровень безработицы почти вдвое больше, и 320 000 человек не восстановили на работе. Мы столкнулись с катастрофической волной банкротств и выкупа закладных.

(f) Правительство криминализирует нормальное человеческое поведение и подвергает законопослушных жителей Онтарио правовой опасности. Общественное здравоохранение не может изменить поведение человека.

Несмотря на то, что каждая смерть трагична, через 10 месяцев мы узнали, что COVID не так смертоносен, как предполагалось на первый взгляд, – показатель выживаемости при заражении составляет 99,98%. Согласно последним оценкам Центра по контролю и профилактике заболеваний (СДС), показатель летальности от инфекций COVID по возрасту выглядит следующим образом:

Возраст 0–19, 20–49, 50–69, 70+. Уровень смертности от инфекций – 0,00003% 0,0002% 0,005% 0,054%.

К сожалению, с начала пандемии около 5000 жителей Онтарио умерли от ковида. Примерно 4000 (~80%) всех случаев смерти от коронавируса произошли в условиях группового проживания. Из всех 5000 смертей более 3000 умерли в рамках программы долгосрочного ухода (дома престарелых), жертвы в среднем находились на последнем году жизни. Приблизительно 3500 (70%) всех умерших жителей Онтарио были старше 80 лет. Хотя мы скорбим о каждой смерти, только 200 человек, или 4%, всех умерших были в возрасте до 60 лет, и НОЛЬ детей умерло от ковида в Онтарио.

Больницы и отделения интенсивной терапии (ОИТ). Вместимость больниц в Онтарио лучше, чем до пандемии. 12 января минздрав сообщил мне следующее:

Заполняемость больниц Онтарио (в среднем за день): декабрь 2017 года, декабрь 2018 года, декабрь 2019 года, декабрь 2020 года, 6 января 2021 года. Заполняемость больниц: 94,5%, 94,8%, 95,0%, 84,4%, 87,6%.

Заполняемость в ОИТ Онтарио (в среднем за день): 2017 год (1–16 декабря), 2018 год (1–16 декабря), 2019 год (1–16 декабря), 2020 год (1–16 декабря), 2021 год (1–13 января). Заполнение ОИТ: 86,66%, 91,21%, 83,51%, 80,84%, 81,60%.

На 4 января 2021 года коэффициент занятости отделений интенсивной терапии составлял 80,6%, при этом COVID занимал только 16% от общего числа коек отделения интенсивной терапии. Сегодня в отделении интенсивной терапии COVID находится 385 пациентов, что меньше одного пациента на 492 больницы Онтарио.

Изоляция имеет катастрофические последствия для детей Онтарио. Избиратели говорят мне, что у их детей развилась тревога. Мы пугаем детей, даже если они на 100% безопасны. Премьер, мы должны перестать пугать детей. Это поколение детей вырастет с тревожным расстройством и будет бояться нормальной жизни. Детям нужно снова стать детьми, снова быть в школе со своими друзьями. Им не следует верить, что сближение с другим ребенком может привести к чьей-либо смерти. Они не должны верить, что приближается конец.

Предлагаемая стратегия выхода

1. Прекратите изоляцию и позвольте жителям Онтарио вернуться к нормальной жизни. Это лучше для их здоровья.

2. Сосредоточьтесь на домах престарелых, надлежащей профилактике и дезинфекции, вместо того, чтобы заключать в тюрьму 15 миллионов жителей Онтарио.

3. Создайте дополнительные больничные мощности и обучите медсестер интенсивной терапии.

4. Восстановите медицинское обслуживание, отменив протоколы экстренной помощи (локдауны). Жителям Онтарио нужна медицинская помощь.

5. Прекратите распространение страха и паники. Это неоправданно и вызывает сильный стресс, особенно у детей. Блокировки не работают. Они убивают жизни вместо того, чтобы спасать жизни. Я умоляю вас принять эту реальность и положить конец изоляции».

Но, наверное, то, о чем написал в своем обращении Бабер, применимо в чем-то и к нашим реалиям. Вот только о таких возможных обращениях у нас широкой общественности неизвестно.

Но известно другое.

Например, о запрете от мэра Собянина престарелым и «непривитым» москвичам пользоваться социальной картой, обеспечивающей бесплатный проезд общественным транспортом. А ведь попахивает каким-то геноцидом.

Или – о выдаче гражданам, решившимся и прошедшим прививку, специальных паспортов. Есть паспорт – будут у вас социальные льготы, пропуски, допуски... И при этом – ни слова о тех, кто по объективным причинам не подлежит вакцинации и не будет иметь этих справок. Для них – пожизненная самоизоляция?

Правда, не является секретом и то, что появившиеся «ловкачи» уже запустили в производство изготовление требуемых справок о прохождении вакцинации. Хотя о каких справках может идти речь, если громогласно и официально у нас подчеркивается, что вакцинация не только бесплатна, но и обязательно добровольна. А то, что работодатели начали требовать данные справки при приеме на работу, – так это «перегибы на местах».

Так, может быть, чтобы не хитрить, надо поступить еще проще и обязать нашивать на верхнюю одежду «привитым» гражданам специальный знак, типа того, что немцы заставляли носить на одежде евреев в период оккупации?