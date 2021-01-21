79 лет назад, 20 января 1942 года, в пригороде Берлина Ванзе на вилле Марлье прошло совещание представителей руководства правительства Третьего рейха и Национал-социалистической немецкой рабочей партии Германии, на котором была утверждена программа истребления евреев – «Окончательное решение еврейского вопроса». И хотя эту дату сложно назвать началом геноцида, тем не менее, именно после Ванзейской конференции уничтожение этого народа нацистами и их пособниками приобрело системный характер.

На конференции вопрос геноцида не обсуждался принципиально. Решение о том, что все евреи подлежат истреблению, было принято задолго до нее. Участники обсуждения лишь согласовывали «технические детали»: методы умерщвления, способы избавления от трупов, наиболее подходящие места для организации «лагерей смерти».

В рамках программы «Окончательного решения» было предложено как можно больше евреев выселить «на восток». В частности, в Польшу. Немецкие идеологи нацизма рассчитывали, что местное население, еще до войны впитавшее антисемитские настроения своего правительства, не будет проявлять к евреям «излишнее сострадание».

Действительно, довоенные политики польского государства были солидарны с Гитлером в отношении евреев. Так, хорошо известны слова посла республики Юзефа Липского, который обещал фюреру памятник и поддержку в его стремлении выселить всех евреев в Африку. Липский так писал об этом в письме к министру иностранных дел Польши того времени Юзефу Беку: «После двухчасовой беседы с Гитлером и Риббентропом, где мы обсуждали «судетский кризис», Гитлера осенила мысль о решении еврейской проблемы путем эмиграции в согласии с Польше и Венгрией, возможно, Румынией…если он это сделает, я сказал, мы поставим ему прекрасный памятник в Варшаве».

Подобные взгляды были характерны для большинства руководителей страны предвоенного времени. Еще в 1936 году в Польше был популярен лозунг «Евреев на Мадагаскар!», – массовой депортацией предлагалось избавить страну от «еврейского влияния». Лозунг не был чем-то абстрактным и одно время даже велись переговоры с французами (Мадагаскар тогда был французской колонией) на предмет передачи для этих целей острова Польша. В правительстве страны также существовала специальная рабочая группа по решению вопроса. Все это не могло не отразится на восприятии евреев в том числе и местным населением. Интересно, что сейчас Варшава изо всех сил старается «забыть» о таком эпизоде в своем прошлом и убедить себя и соседние страны, что сама явилась «первой жертвой нацизма».

Минувшим летом за рубежом вышла книга канадского историка, профессора Оттавского университета Яна Грабовского «На службе. Роль польской синей и уголовной полиции в уничтожении евреев». В ней рассказывается, что подразделения военизированной полиции, созданные Германией на территории оккупированной Польши – так называемая «синяя полиция» – едва ли не больше, чем предписываемой им охране общественного порядка участвовали в поимке лиц еврейской национальности.

Немцы, пишет Грабовски, не всегда могли отличить еврея от поляка. Они не могли также отличить польский акцент от еврейского. Зато это могли сделать сами поляки. Кроме того, местные жители, согласившиеся помогать нацистам, хорошо знали живущих рядом с ними евреев и без зазрения совести сдавали бывших одноклассников, соседей, людей, к которым годами ходили стричься или у кого покупали по утрам свежий хлеб. По этой же причине после 1942 году именно поляков привлекали к охране еврейских гетто и лагерей смерти, а также ликвидации лиц еврейской национальности.

Показательно, что до войны еврейская диаспора в Польше была одной из многочисленных в Европе – около 3 миллионов человек. К моменту освобождения страны советскими войсками она оказалось уничтоженной более, чем на 90%. При этом еврейские погромы в Польше были и после войны. Самый кровавый – погром в Кельце. Его участники скандировали «Завершим работу Гитлера» и «Смерть евреям!»…

На сегодняшний день в Польше проживает не более 10 тысяч евреев. Показательно, что потомки эмигрировавших в другие страны представителей этой национальности могут воспользоваться правом на возвращение себе гражданства республики. Однако до сих пор его использовали единицы.