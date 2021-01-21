Как сообщает израильский ресурсjewishpress.com , 4 декабря 2020 года глава космической программы Израиля профессор Хаим Эшед дал очень неоднозначное интервью крупнейшей платной газете страныYedioth Aharonoth . В интервью господин Эшед рассказал кое-какие новости о присутствии на Земле инопланетян. В общих чертах он сообщил следующее:Представители цивилизаций, прибывающие к нам как НЛО, изначально потребовали от мировых правительств не разглашать информации о своем присутствии, человечество еще не готово. Время от времени президенты США предпринимали попытки придать присутствие инопланетян широкой огласке, в частности, такая попытка была предпринята президентом США Дональдом Трампом. Однако, инопланетяне из Галактической Федерации настояли на продолжении сокрытии. “Подождите, сначала пусть люди успокоятся”, – сказали они.

Инопланетяне не хотят устраивать массовую истерию. Они хотят сначала сделать нас разумными и понимающими. Они ждали, когда человечество разовьется и достигнет стадии, когда мы в целом поймем, что такое космос и космические корабли.

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Есть соглашение между правительством США и пришельцами. Они подписали с нами контракт на проведение здесь экспериментов. Они тоже исследуют и пытаются понять всю структуру Вселенной и они хотят, чтобы мы были их помощниками. В недрах Марса есть подземная база, где находятся их представители, а также американские астронавты.

Если бы я сказал то, что я говорю сегодня, пять лет назад – меня бы госпитализировали. Куда бы я ни явился с этой информацией, мне был сказали: этот человек сошел с ума. Сегодня уже все иначе. Да и мне, собственно, нечего терять. Я получил все должности, ученые степени и награды, какие только хотел.

В том, что сообщил господин Эшед для конспирологов нет ничего нового. Все прекрасно знают, что “марсиане” летают, что “марсиане” обеспечили людям технологический рывок, без которого современные процессоры появились бы лет через 500. Мы так же догадываемся, что “марсиане” контролируют мировую политику, что у них есть базы и на Земле, и на других планетах Солнечной системы. Возможно, что все даже гораздо драматичнее и нас тут вообще выращивают для каких-то целей. </span>

Однако, все это только догадки и сенсация состоит в том, что господин Эшед полвека прослужил в технологическом подразделении разведывательного управления ЦАХАЛ на должностях руководителя исследований и разработок. В 1969 году он был направлен военной разведкой ЦАХАЛа учиться на докторскую степень в области авиационной техники в США. Когда он вернулся, его назначили главой отдела исследований и разработок в разведке. В отставку он ушел в звании подполковника, после чего работал профессором в Институте космических исследований Техниона, а в 1981 году основал и стал первым директором программы Challenge – подразделения Управления исследований, разработки оружия и технологической инфраструктуры в Министерство обороны, которое отвечает за спутниковые проекты. Он ушел из министерства обороны в октябре 2011 года, отправив на орбиту 20 израильских спутников.

Как следует из этой биографии – дяденька мужчина серьезный и хорошо знает, о чем говорит. То есть о подземных базах на Марсе сообщает не ютубер в шапочке из фольги, а бывший глава космической программы Израиля. Более того – дяденька еще и разведчик, среди которых бывших не бывает, поэтому, если он пошел в газету и зарядил такие шокирующие вещи – все это было согласовано с вышестоящими инстанциями. То есть Раскрытие, о котором столько лет говорили конспирологи, началось. Однако, даже не это самое главное.

Главное, что приблизительно то же самое, но гораздо более подробно рассказывали многие другие инсайдеры – вышедшие в отставку офицеры спецслужб, какие-то кратковременные работники Зоны 51 и аналогичных мест, разного рода телепаты, принимающие послания из космоса и так далее. Поэтому, раз в общих чертах их рассказы подтверждает целый глава космической программы Израиля – значит и в деталях все эти люди говорили тоже чистую правду. И эта правда часто была шокирующая, поскольку в ней было обрисовано довольно мрачное будущее человечества. Похоже, что это будущее уже наступило, так что следим за развитием событий.