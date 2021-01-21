Немецкие экологические и природоохранные организации пытаются спасти катастрофическое падением спроса на американский сжиженный природный газ (СПГ) в Европе. Под выдуманными предлогами об экологическом вреде строительства «Северного потока-2» приостановлено выданное разрешение на дальнейшее строительство газопровода.

Поставки американского газа не очень популярны в странах ЕС. Одна из причин – это более высокая цена по сравнению с другими поставщиками на европейском энергетическом рынке. Главными конкурентами США являются Россия, Норвегия и Катар. Самые большие объемы поставляет Россия – 60%, самые маленькие США. Такое положение явно не устраивает американские энергетические компании, но честно изменить ситуацию СПГ они не могут.

Вашингтон стремится завоевать европейский рынок. Для достижения своей цели, в долгосрочной перспективе применяя любые приемы. В том числе и недобросовестной конкуренции. Так оказывается давление на страны ЕС с целью развития ее перерабатывающей СПГ инфраструктуры. Но существующая европейская сеть терминалов СПГ загружена примерно на половину и экономической целесообразности ее дальнейшего расширения нет.

Одним из способов применяемым Белым домом - угроза применения санкций к компаниям участникам строительства «Северного потока-2». Но как показали последние события это не помогло остановить реализацию проекта, а лишь вызвало задержку. Возобновление укладки труб «Северного потока-2» в Балтийском море, после года вынужденной остановки, явный показатель этого.

Еще в арсенале американских властей есть возможность инициации протестов, как от экологических организаций, так и ряда стран восточной Европы, попавших в зависимость от Вашингтона и выполняющих его политическую волю.

Так экологическая и природоохранная организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) и NABU опротестовали решение немецкого Федерального ведомства морского судоходства и гидрографии на разрешение укладки газопровода «Северный поток-2» в германских водах, под надуманной причине – якобы не проработки вопроса экологического влияния строительства газопровода.

Однако экологи почему-то совершенно игнорируют такие негативные последствия как региона, так и мира от применения американского газа. Проведенные исследования немецкого журнала Spiegel, по сравнению российского и американского газа показали, что российский газ гораздо экологичнее своего конкурента.

Так американский газ добывается методом гидравлического разрыва пласта, это наносит огромный ущерб природе, нарушая возможность использования этой территории на несколько десятков лет. Применяемыми при добыче газа химикатами отравляются подземные воды, превращая землю практически в пустыню.

При транспортировке СПГ танкерами, происходит утечка достаточно большого количества метана, что негативно влияет на количество парниковых газов, а с учетом проводимой политике по декарбонизации выбросов в Германии и Европе в целом, этот фактор существенно снижает привлекательность американского газа для стран ЕС.

Для Германии, развитие СПГ инфраструктуры приведет к необходимости расширения устья реки Эльбы на Северном море, а вынужденное размещение терминалов по переработке СПГ вблизи к химическим заводам, может привести к техногенной катастрофе.

Почему-то эти факты умалчиваются DUH и NABU, они упорно пытаются найти экологические нарушения при реализации «Северного потока-2», хотя газопровод строится вдоль уже существующего и много лет работающего газопровода «Северный поток-1» экологический проект которого был утвержден и устраивал всех.

Данный факт указывает на лоббирование интересов американских энергетических компаний и пренебрежение интересами граждан германии и Евросоюза в угоду американских корпораций. Чем это может обернуться для Европы легко можно предсказать.