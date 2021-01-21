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1929-1933. Рапорт IX Всесоюзному съезду профсоюзов. Часть 2

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1929-1933. Рапорт IX Всесоюзному съезду профсоюзов. Центральный комитет союза рабочих общественного питания. Часть 1

Москва. Фабрика-кухня № 63 (М. Серпуховская ул.) Вечернее рабочее кафе. За ужином в рабочем кафе
Москва. Фабрика-кухня № 63 (М. Серпуховская ул.) Вечернее рабочее кафе. За ужином в рабочем кафе

Посетители кафе за столиками
Посетители кафе за столиками

Посетители кафе за столиками (3)

Посетители кафе за столиками (2)

Ст. Москва-Северная. В буфете проводники получают ужин
Ст. Москва-Северная. В буфете проводники получают ужин

Посетители столовой за обедом
Посетители столовой за обедом

Москва. Лефортовский Студенческий городок. Выдача обедов
Москва. Лефортовский Студенческий городок. Выдача обедов

Москва-1. Курская жд. Столовая ударников
Москва-1. Курская жд. Столовая ударников

Москва. Курский вокзал. Столовая 1-го класса. Чиста, нарядна, украшена цветами. Однако это только первое впечатление. На самом деле, не всё так хорошо
Москва. Курский вокзал. Столовая 1-го класса. Чиста, нарядна, украшена цветами. Однако это только первое впечатление. На самом деле, не всё так хорошо

Москва. Завод им. Сталина. Цех питания
Москва. Завод им. Сталина. Цех питания

Столовая. Общий вид
Столовая. Общий вид

Москва. Фабрика-кухня (Кожевническая ул.)
Москва. Фабрика-кухня (Кожевническая ул.)

Москва. Фабрика-кухня № 1. Химическая лаборатория фабрики-кухни
Москва. Фабрика-кухня № 1. Химическая лаборатория фабрики-кухни

Тверь. Внутренний вид 1-й советской чайной
Тверь. Внутренний вид 1-й советской чайной

Донбасс. Сталино. Шахта им. М.Горького. Шахтёры в образцовой столовой за обедом
Донбасс. Сталино. Шахта им. М.Горького. Шахтёры в образцовой столовой за обедом

Кафе УКО при 6-м тресте на ХПЗ
Кафе УКО при 6-м тресте на ХПЗ

Днепрострой. Фабрика-кухня. Герой труда - повар т. Бельновский
Днепрострой. Фабрика-кухня. Герой труда – повар т. Бельновский

Сталинград. Сталинградский тракторный завод. Ударники фабрики-кухни СТЗ тт. Грунявин и Суханов изготовляют пирожное
Сталинград. Сталинградский тракторный завод. Ударники фабрики-кухни СТЗ тт. Грунявин и Суханов изготовляют пирожное

Работники столовой
Работники столовой

Самодеятельная столовая 3-го домового треста Фрунзенского р-на. Общий вид столовой
Самодеятельная столовая 3-го домового треста Фрунзенского р-на. Общий вид столовой

Московская обл. Кимрский райпотребсоюз открыл двухлетнюю школу подготовки поваров. Группа курсантов на практических занятиях в столовой Горпо
Московская обл. Кимрский райпотребсоюз открыл двухлетнюю школу подготовки поваров. Группа курсантов на практических занятиях в столовой Горпо

Подольск. Общий вид фабрики-кухни г. Подольска
Общий вид фабрики-кухни г. Подольска
Источник: https://humus.livejournal.com/7564971.html
Метки: история, Россия, фото
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