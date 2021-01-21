1929-1933. Рапорт IX Всесоюзному съезду профсоюзов. Часть 2
1929-1933. Рапорт IX Всесоюзному съезду профсоюзов. Центральный комитет союза рабочих общественного питания. Часть 1
Москва. Фабрика-кухня № 63 (М. Серпуховская ул.) Вечернее рабочее кафе. За ужином в рабочем кафе
Посетители кафе за столиками
Ст. Москва-Северная. В буфете проводники получают ужин
Посетители столовой за обедом
Москва. Лефортовский Студенческий городок. Выдача обедов
Москва-1. Курская жд. Столовая ударников
Москва. Курский вокзал. Столовая 1-го класса. Чиста, нарядна, украшена цветами. Однако это только первое впечатление. На самом деле, не всё так хорошо
Москва. Завод им. Сталина. Цех питания
Столовая. Общий вид
Москва. Фабрика-кухня (Кожевническая ул.)
Москва. Фабрика-кухня № 1. Химическая лаборатория фабрики-кухни
Тверь. Внутренний вид 1-й советской чайной
Донбасс. Сталино. Шахта им. М.Горького. Шахтёры в образцовой столовой за обедом
Кафе УКО при 6-м тресте на ХПЗ
Днепрострой. Фабрика-кухня. Герой труда – повар т. Бельновский
Сталинград. Сталинградский тракторный завод. Ударники фабрики-кухни СТЗ тт. Грунявин и Суханов изготовляют пирожное
Работники столовой
Самодеятельная столовая 3-го домового треста Фрунзенского р-на. Общий вид столовой
Московская обл. Кимрский райпотребсоюз открыл двухлетнюю школу подготовки поваров. Группа курсантов на практических занятиях в столовой Горпо
Общий вид фабрики-кухни г. Подольска
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