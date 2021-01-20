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Хикикомори и крипто, обложившийся книгами и регулярно пиzдясчий в экран от имени Изборского клуба, симулякрирует доводами, оправдывая психов хикикомори. Но в конце своей речи он призывает этих психов выразить социальный протест, что попадает под статью УК РФ 282. Видимо, здравомыслящих людей уговорить не удалось.
Кстати, в Википедии (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8 ) очень показательная картинка наших родных хикикомори (https://tayga.info/163481)