Сегодня, 20 января, годовщина одного из самых масштабных авиаударов западных союзников по антигитлеровской коалиции по Германии. В этот день в 1944 году ВВС Великобритании сбросили на жилые кварталы Берлина 2300 тонн бомб. Это был день, который до сих пор с ужасом описывается в литературе.

К тому моменту Советский Союз уже добился перехода в свои руки стратегической инициативы и заставил нацистов отступать, освобождая от врага свою территорию. В целом, несмотря на то, что до полного разгрома гитлеровских войск оставалось еще почти полтора года, Победа СССР в войне к этому моменту стала фактически решенным делом. Западные союзники стремились во что бы то ни стало доказать свою причастность к Победе и, возможно, лелеяли надежду заставить Германию капитулировать собственными силами. Вот только путь, выбранный для этого, немногим отличался от того, что делали нацисты.

До февраля 1942 года англичане и американцы старались наносить точечные удары по немецким промышленным и военным объектам. Однако их точность была невысока, удары редко достигали цели, в то же время союзники сами несли большие потери во время таких бомбардировок. К примеру, летом 1943 года американцы лишились трети самолетов, вылетевших для уничтожения подшипниковых заводов в Швайнфурте и Регенсбурге. И хотя в начале войны многие (в том числе, американский США Франклин Рузвельт и английский премьер Артур Чемберлен) высказывались против ковровых бомбежек, в ходе которых неотвратимой стала бы гибель массового населения, командование армий США и Великобритании решило перейти к тотальным бомбардировок немецких городов. Они придерживались доктрины бомбовой войны, сформулированной британским маршалом авиации Хью Тренчардом во время Первой мировой войны.Он утверждал, что «жилые районы противника должны стать естественными целями, поскольку промышленный рабочий является таким же участником боевых действий, как и солдат на фронте».

«Мы выбомбим Германию — один город за другим. Мы будем бомбить вас все сильнее и сильнее, пока вы не перестанете вести войну. Это наша цель», - такие листовки вместе с бомбами сбрасывали самолеты королевских ВВС на жителей немецких городов. Командование рассчитывало, что немцы, устрашившись бомбардировок, сами свергнут нацистов и прекратят войну. Однако они не учли того, что мирные граждане, которые далеко не всегда одобрили политику фюрера, часто боялись преследования со стороны тайной полиции едва ли не больше бомб.

Англичанами и американцами были безжалостно уничтожены Любек, Росток, Кельн, Бремен, Гамбург, Вильгельмсхафе и др.. С лица земли стирались дворцы, церкви, музеи, библиотеки, жертвами бомбардировок стали до 1,5 миллионов мирных граждан. Да, преступлениям нацистов не было и нет прощения. Но в данном случае и Великобритания, и США совершила не меньшее преступления, заставив отвечать за совершенные злодеяния простых людей. «Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается», - говорил Иосиф Сталин. Между тем, союзники, в отличии от СССР, уничтожали не нацизм. Они уничтожали Германию.