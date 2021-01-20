Здравствуйте, уважаемые зрители в эфире информационного агентства “Аврора” журналист Михаил Кокорев и мой сегодняшний собеседник политический консультант Анатолий Александрович Вассерман. Здравствуйте, Анатолий Александрович.

Здравствуйте.

Анатолий Александрович, можно сказать, что неделька была немножечко горячей. Что бы вы отметили из произошедшего на этой неделе прошедшей?

Ну, на мой взгляд важнейшие новости это всё связанное со второй очередью газопровода Северный поток. В частности, замечательное американское заявление, что мы приостановим санкции, если европейцы остановят строительство, чтобы мы могли с ними спокойно поговорить. Но в общем это настолько классическое поведение рэкетиров, что даже смешно становится. Впрочем, напомню, что само понятие “рэкет” пришло именно из соединённых государств Америки. Ну и насколько я знаю вчера американцы ввели какие-то санкции специально против трубоукладчиков Фортуна, я правда не уверен, что эти санкции на что-то повлияют поскольку между Фортуной и Газпромом довольно толстый слой прокладочных фирм. Но по крайней мере американцы стараются вполне добросовестно, если конечно можно вообще в таких обстоятельствах говорить о совести. И конечно же совершенно феерически заявление по поводу задержания Навального. Должен сказать, что сажать самолёт вместо Внуково в Шереметьево это действительно несколько странно, даже с учётом нынешних погодных фокусов. Но в любом случае требование о немедленном освобождении человека арестованного в строгом соответствии законом, более того законные основания для его ареста были опубликованы заблаговременно. Так вот, требовать, чтобы его немедленно освободили это такой уровень наглости, какой даже от американцев ожидать трудно, не говоря уж об их европейских подельниках. Вот эти события меня более всего пожалуй впечатлили.

Анатолий Александрович, давайте к первому событию – к строительству Северного потока два. Сегодня вышла информация, о том, что Газпром своим инвесторам объявил о том, что в дальнейшем вполне возможно, в связи с противодействием Соединенных Штатов Америки, в связи с тем, что Северный поток два стал дороже на один миллиард и строительство затянулось на год, что вполне возможна приостановка проекта или его полная остановка строительства. Как Вы думаете это Газпром нагнетает специально показывая, тем же немцам, которым это очень надо….