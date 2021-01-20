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Новые Каролинги не придут. Какое будущее ждёт Францию. Александр Артамонов

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rcmQDSDGo04
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