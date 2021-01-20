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Будущее политики США

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Из заявлений будущих глав Госдепа и Пентагона – Блинкена и Остина во время сенатских слушаний по поводу их утверждения в должности.

1. США продолжат считать Гуайдо "лидером Венесуэлы".
2. США сохранят свое посольство в Иерусалиме.
3. США продолжат оказывать санкционное давление на Турцию из-за покупки российской системы ПВО С-400, что делает ее неполноценным союзником.
4. США продолжат поставки летального оружия на Украину.
5. США продолжат давление на Россию по делу Навального и будут требовать его освобождения.
6. США продолжат попытки остановить "Северный Поток-2"
7. США продолжат рассматривать Китай и Россию как своих главных противников.
8. США продолжат борьбу за мировое лидерство и право вести человечество в будущее.
9. США продолжат переговоры с террористическим движением Талибан о мире в Афганистане. Также США будут налаживать отношения с Пакистаном.
10. США сократят поддержку Саудовской Аравии из-за ее действий в Йемене.
11. США усилят давление на Северную Корею, чтобы заставить ее отказаться от ядерного оружия.
12. США намерены продлить договор СНВ-3 с Россией.
13. США продолжат мешать Ирану получить ядерное оружие, в том числе и путем возвращения к ядерной сделке.
14. США проведут чистку армии от расистов и экстремистов, а также прочих внутренних врагов.

В общем, ничего нового. Практически калька с внешней политике второй администрации Обамы с поправкой на изменившийся мир.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6488751.html
Метки: госдеп, пентагон, США
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 16190 9748
    Maleos 31 мин. назад

      А дебилы-то думали, что США разваливаются и лишат их своего внимания. Но рашен дебилам расстраиваться не стоит, так как для них уже приготовлено приглашение на праздник https://mmanificarum.blogspot.com/2021/01/blog-post_19.html. Пожелаем им приятного времяпрепровождения!

    • 36617 31987
      Вячеслав 21 мин. назад

        Их будущее… Какое будущее может быть у дебилов? Их трубы, по которым подаётся питьевая вода в дома и организации СДЕЛАНЫ ИЗ СВИНЦА!!! Их проложили ещё 75 лет назад и теперь они разрушаются… А свинец усиливает дебилизм и вспышки агрессии… Этим и объясняется их приверженность толерантности и необузданная злоба ко всему миру…
        https://igor-mikhaylin.livejournal.com/2479655.html

        1
        1
        • 15738 13044
          маринаВячеслав только что

            Политически слабая, отягощенная компроматом и «альцгеймером» фигура Байдена точно не призвана усилить национальную буржуазию, а наоборот – ослабить ее влияние.

            “В фильме Вариант “Омега” говорилось об схожей ситуации:
            Целлариус: При выполнении приказов фюрера существуют не правила, а единственное стремление – убрать свою голову из-под топора.
            Шлоссер: Подсунув чужую?”..
            П.С. интересно ,а Техас ,навроде Донбаса ,они все-таки создадут,как анклав.Очередную империю приговорили Те же,что и СССР.Кто следующий?-неужто Гейропа

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