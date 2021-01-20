Байден начал коррекцию политики США
Байден заехал в Овальный кабинет и подписал целый ряд документов меняющих политику США по целому ряду вопросов.
Среди вопросов, которые будут пересмотрены:
1. Остановлено строительство стены на границе с Мексикой.
2. Отменено решение о запрете на въезд в США мусульманам.
3. США вернутся к Парижскому климатическому соглашению.
4. США вернутся к сотрудничеству с ВОЗ.
5. Всех американцев обяжут 100 дней носить медицинские маски.
6. Будут пересмотрены все крупные государственные программы по борьбе с коронавирусом.
7. Будет полностью пересмотрена миграционная политика времен Трампа.
8. Будут заморожены (как миниум на время) все указы изданные Трампом в последние дни нахождения у власти.
9. Будут продлены (как минимум до сентября) различные меры поддержки бизнеса и отсрочки по налогам связанным с коронавирусом.
10.Будет решен вопрос об избирательных правах неграждан.
И так далее.
Сегодня Байден подмахнул уже 15 документов, с которых и начнется коррекция внешней и внутренней политики США, которая в ближайшие пару месяцев будет претерпевать существенные трансформации.
PS. Зеленский жалобно лизнул Байдену и пригласил его посетить "хорошо знакомую ему Украину". По части лизания Байдену, тут у него конечно крайне мало шансов против Порошенко, который занимается этим с 2014-го года.
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