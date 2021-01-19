У России масса альтернатив SWIFT, а у SWIFT – ни одной альтернативы России
Новый американский президент Джо Байден может освежить обсуждение отключения России от SWIFT.
В всяком случае, в конце декабря его команда предлагала принять против России ответные санкции, предполагающие среди прочего отключение от платёжной системы. Сделать это они смогут при желании и возможности сразу после вступления Байдена в должность 20 января.
Речь о санкциях зашла в связи с информацией о взломе американской системы SIPRNET, с помощью которой идёт передача секретных данных. США обвиняют в этом Россию и жаждут наказать. Однако Россия отрицает причастность.
Экономический эксперт Александр Роджерс в комментарии для «Журналистской правды» усомнился в том, что России всерьёз грозит отключение от платёжной системы.
«Все эти бесконечные рассуждения о том, что Россию могут отключить от SWIFT и якобы наступят какие-то апокалиптические последствия – они от безграмотности обсуждающих.
К тому же SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) не является единственным средством межбанковского взаимодействия.
В 2015 году Китай запустил свой аналог – Cross-Border Interbank Payment System (CIPS).
А Россия ещё в конце 2014 года запустила свою СПФС (систему передачи финансовых сообщений), через которую подавляющее большинство внутреннего межбанковского трафика идёт уже несколько лет.
Причём наша система использует CyberFT Exchange Server, что позволяет создавать множество аналогов SWIFT по необходимости.
Плюс в 2019 году запущен аналог российской межбанковской системы быстрых платежей платежной системы Банка России (СБП).
А специально для торговли с Ираном, который отключён от SWIFT под давлением США, была создана платёжная система Instrument in Support of Trade Exchanges (INSTEX) со штаб-квартирой в Париже.
Как видим, вариантов работы без SWIFT более чем достаточно. То есть у России масса альтернатив SWIFT, а у SWIFT нет альтернатив для российских денег».
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