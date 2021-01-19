Parler переехал в Ростов
Заблокированная в США социальная сеть Parler, которая в январе после бана Трампа в Твиттере вырвалась в лидеры по скачиваниям в США и была сразу забанена, теперь частично переехала в Ростов. Американская социальная сеть Parler, популярная среди сторонников уходящего президента США Дональда Трампа, утром во вторник, 19 января, частично восстановила работу с российской помощью. Накануне на странице Parler можно было найти лишь послание главы компании Джона Матце, в котором говорилось, что персонал работает над восстановлением функций социальной платформы. Эксперт по интернету Рональд Джилметт сказал агентству Reuters, что интернет-адреса Parler теперь принадлежат фирме DDos-Guard, которой руководят двое россиян. По данным агентства, в прошлом DDos-Guard сотрудничала с расистскими сайтами и оказывала поддержку сайтам российского правительства. Ни Матце, ни DDos-Guard пока не прокомментировали слова Джилметта. Новые хозяева из Ростова-на-Дону. Как пояснил Джилметт, компания DDos-Guard на своем сайте приводит адрес в Шотландии с названием Cognitive Cloud LP, однако на самом деле эта фирма принадлежит двум россиянам из...
Это что амеркомнадзор агентов росдепа по АйПи заблочить не может? Если так пойдет и дальше, то лет через двадцать в США будут проводить коллективизацию и про загнивающий восток писать, а наши ставить им железный занавес. Не зря Сноуден в Россию свалил – уж он то человек осведомленный.