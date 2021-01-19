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Parler переехал в Ростов

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Использованные источники: ria.ru

Заблокированная в США социальная сеть Parler, которая в январе после бана Трампа в Твиттере вырвалась в лидеры по скачиваниям в США и была сразу забанена, теперь частично переехала в Ростов. Американская социальная сеть Parler, популярная среди сторонников уходящего президента США Дональда Трампа, утром во вторник, 19 января, частично восстановила работу с российской помощью. Накануне на странице Parler можно было найти лишь послание главы компании Джона Матце, в котором говорилось, что персонал работает над восстановлением функций социальной платформы. Эксперт по интернету Рональд Джилметт сказал агентству Reuters, что интернет-адреса Parler теперь принадлежат фирме DDos-Guard, которой руководят двое россиян. По данным агентства, в прошлом DDos-Guard сотрудничала с расистскими сайтами и оказывала поддержку сайтам российского правительства. Ни Матце, ни DDos-Guard пока не прокомментировали слова Джилметта. Новые хозяева из Ростова-на-Дону. Как пояснил Джилметт, компания DDos-Guard на своем сайте приводит адрес в Шотландии с названием Cognitive Cloud LP, однако на самом деле эта фирма принадлежит двум россиянам из...

Статья публикуется в сокращённом варианте, так как в ней использованы источники, запрещающие репост своих материалов: ria.ru, rbc.ru
Ознакомиться с полным текстом статьи можно перейдя по ссылке источника.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6487464.html
Метки: голос севастополя, личное, ростов, США, цензура, юмор
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 6637 5413
    Женечка два часа назад

      Это что амеркомнадзор агентов росдепа по АйПи заблочить не может? Если так пойдет и дальше, то лет через двадцать в США будут проводить коллективизацию и про загнивающий восток писать, а наши ставить им железный занавес. Не зря Сноуден в Россию свалил – уж он то человек осведомленный.

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