Местная пресса пишет о коррупционной составляющей данного предприятия, а также о том, что мнением жителей не поинтересовался вообще никто. Насколько можно понять, местное население в своем большинстве выступает резко против данного строительства. Кроме того, там же, в Севастополе, рядом с Лазаревскими казармами пребывает в ужасном состоянии Памятник вооружённому восстанию в Севастополе в ноябре 1905 года, открытый в 1955 году. Но на его восстановление денег не нашлось… и не найдется, ведь бывший министр культуры, а ныне глава Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский желает примирять россиян с идеалами белогвардейщины. И сложившаяся ситуация вокруг обсуждаемого проекта лишь показывает, что примирения, к которому он призывает, нет и быть не может.

На 14 ноября было намечено открытие в Севастополе на берегу Карантинной бухты памятника «100-летие окончания Гражданской войны на Юге России» в честь так называемого русского исхода, когда с 12 по 16 ноября 1920 года страну покинули последние корабли с белогвардейцами . Но, как оказалось, возводимая ударными темпами конструкция, в которую «вбухали» 80 миллионов рублей и вложат еще 10 миллионов, оказалась вовремя неготовой. Оно и понятно, какой патриот во власти откажется «попилить» денег из бюджета, тем более на патриотизме?



Как сообщалось в прессе, «скульптурная композиция представит двух солдат: белогвардейца и красноармейца, стоящих рядом. Белая колонна между ними увенчана золотой фигурой женщины в униформе санитарки». Конечно, подобные памятники в России уже существуют, к примеру в Новочеркасске Ростовской области и во дворе школы Александра Невского в Санкт-Петербурге.



Но появление данной композиции в текущей международной обстановке весьма симптоматично. Уже довольно давно властями предпринимаются попытки примирять непримиримое, а потому нет никакого секрета в том, кто же заинтересован в данном «примирении» — новое барьё, не скрывающее своей симпатии к царским крепостническим порядкам.

Официально инициатором строительства является РВИО, которое по своим функциям мало чем отличается от того же Украинского института национальной памяти или аналогичного польского органа. Отличие только в том, что это организация негосударственная.



За время своего пребывания на посту министра Мединский получил немало критики от «благодарных» граждан. А еще отметился любовью к таким фашистам, как философ Леонид Ильин или военачальник Маннергейм. Теперь он продвигает «белых» через своё общество. В Госдуме остались довольны работой Мединского, который на посту председателя РВИО «будет продолжать культурную политику государства».

А чего стоят так называемые поезда памяти в московском метро к празднику 9 мая с двуглавыми орлами? Орлы в Великой Отечественной «воевали» за немцев.

Возникает закономерный вопрос: почему российская буржуазия через организации типа РВИО пытается пропагандировать идею примирения «красных» и «белых», какой за этим стоит интерес и какой цели служит подобная идейная основа.

Важно раскрыть данную тему как можно шире, не фиксируясь на конкретном факте в Севастополе, который является лишь частным проявлением процесса ползучей декоммунизации.

Во-первых, идея примирения необходима для нивелирования в сознании широких народных масс результатов и достижений Великой Октябрьской социалистической революции через внедрение трактовки революции как бунта, бессмысленного и беспощадного, который привел лишь к «братоубийственной войне». И тем самым как бы скрыть уничтожение эксплуатации и борьбу за более прогрессивный общественный строй.

Во-вторых, в условиях обострения международной борьбы, приближающейся третьей мировой войны господствующий класс предпринимает меры по идейной консолидации общества, чтобы повысить устойчивость к воздействию дестабилизации извне, в том числе так называемыми институтами гражданского общества, финансируемыми конкурирующим западным капиталом.

Данный процесс, как мы знаем, начался не вчера и уже достаточно давно власти РФ работают над воспитанием масс в духе буржуазного патриотизма.



К примеру, в феврале 2017 года в «Прорыве» была опубликована статья Евгения Петриченко «Лед сломан, путь открыт, дорога показана. К 100-летию Великой Октябрьской Революции», где также затрагивалась данная тема. Автор обратил внимание на идею «примирения эпох» на примере высказываний президента РФ Владимира Путина и Мединского (занимавшего тогда пост министра культуры):

«Другой подход к событиям Октября уже сейчас проявляет свою суть — это идея „примирения всех эпох“. „Уроки истории нужны нам для примирения“, — отметил Президент РФ В.В. Путин, а также подчеркнул, что никто не может запретить людям свободно мыслить и открыто высказывать свою позицию в политике, экономике, средствах массовой информации, и призвал к укреплению единства российского народа».

Там же в материале Петриченко имеется ссылка на статью Тимура Мухаматулина «Мединский начал подготовку к революции. Минкульт предлагает новое осмысление революции 1917-го года», где изложены пять тезисов Мединского о новой трактовке событий гражданской войны:

«Такой же взгляд, но в более развернутом виде был сформулирован на круглом столе „100 лет Великой российской революции: осмысление во имя консолидации“. Автор — министр культуры России Владимир Мединский.



Этот взгляд состоит из пяти тезисов, указывающих, каким образом российский народ может достигнуть „национального примирения“:

1) признание преемственности исторического развития от Российской империи через СССР к современной Российской Федерации;

2) осознание трагизма общественного раскола;

3) уважение к памяти героев обеих сторон, искренне отстаивавших свои идеалы и невиновных в массовых репрессиях и военных преступлениях;

4) осуждение идеологии революционного или контрреволюционного террора;

5) понимание ошибочности ставки на помощь зарубежных „союзников“ во внутриполитической борьбе».

В силу международной юридической преемственности господствующий класс РФ не может открыто объявить весь период от 1917 до 1991 года периодом «преступного режима», как это сделано на Украине, в Польше и странах Прибалтики, а потому его идеологи пытаются излагать важнейшие вехи в истории советского государства с позиций «надклассового» подхода, вуалируя антисоветскую идеологию.



На первый взгляд может показаться, что имеет место определенная двойственность, когда, к примеру, с одной стороны отмечается праздник 9-го мая, а с другой — устанавливается памятник Солженицыну.



Но в действительности, никакой двойственности нет. Есть довольно четкая и последовательная линия мягкого антикоммунизма в условиях бонапартистского режима Путина, который, не скрывая своего отрицательного отношения к коммунизму, не упускает возможности спекулировать на тему СССР.

Соответственно, на Украине, в Польше, Прибалтике и у российских либералов эта идеологическая политика трактуется так, будто «чекистский режим» является историческим продолжением советского коммунизма. Что, конечно же, является полной чепухой и свидетельствует о политической безграмотности подобных «аналитиков».

В России антисоветизма и антикоммунизма полным-полно. Какой фильм ни возьми, окажется, что и Красная армия побеждала вопреки партии и власти, и космическая программа реализовалась вопреки, и Канаду советские хоккеисты обыгрывали тоже вопреки. Список можно продолжить.



Из ТВ и интернета при государственной поддержке на россиян систематически выплескивается масса антисоветских помоев. Но при этом некоторые чиновники всячески негодуют каждый раз, когда на экраны выходят зарубежные антисоветские кинопасквили типа «Смерть Сталина». Защищают, так сказать, право первого плевка (как выражался Солженицын).



При этом подвиги советского народа и достижения коммунизма нахально используются буржуазией для создания ложного патриотизма.

Как раз в годовщину бегства белогвардейцев из Крыма, 16 ноября, Путин принял участие в пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени», где высказал идею, как россиянам стоит «примириться» со своим прошлым:

«Проблема для нас сегодня заключается в том — Вы сейчас сказали о школе, о школьных программах, — что многое было в прежние десятилетия и в период Великой Отечественной войны идеологизировано. Сегодня мы стараемся вычистить эту идеологизацию.



И, к сожалению, очень часто вместе с этой водой, как известно, есть такая поговорка, выплёскивается и ребёнок. Имею в виду, что и героизм тогда был в значительной степени идеологизирован, окрашен идеологически. Мы и эту героическую часть истории нашего народа тоже как-то, стесняясь этой идеологизации, убираем в сторону, а этого нельзя делать.



Нужно отделить одно от другого, но дорожить тем, что было сделано нашими предками во имя нас, во имя будущих поколений, не забывать их героизм и самопожертвование ради будущих поколений, то есть ради нас.



И зная это, понимая цену тому, что сделано, мы только в этом случае правильно выстроим вектор нашего движения вперёд, а это, безусловно, должно быть так, мы должны идти вперёд».

Несмотря на то, что в данном конкретном случае речь идет о Великой Отечественной войне, подход, озвученный Путиным, применяется ко всем достижениям советского народа, а собственно коммунизм, плановая экономика, культурная революция и т.д. оплевываются в духе Солженицына.



Поэтому и «примирительный» подход к гражданской войне вполне логичен, нацелен на отмену победы советского народа задним числом, поскольку российское барьё болеет за белых.



А для примирения лучше лишить задним числом восставший под руководством большевиков народ той самой идеи, во имя которой он сражался. А как это можно сделать? Конечно же, путем насаждения «безыдейности» и «надклассовости», которые преподносятся как преодоление «тоталитарного» мышления.

Буржуазия в бывших советских республиках пытается представить идеологию как элемент так называемых «тоталитарных диктатур» (под которыми, конечно же, подразумеваются фашистская Германия и Советский Союз) с целью выставить свои режимы как лишенные каких-либо идеологических установок (что не мешает разглагольствовать о неких «традиционных ценностях», «европейских ценностях» и тому подобном).



Это делается для того, чтобы дезорганизовать эксплуатируемых и тем самым лишить их теории и знамени борьбы, которые даёт марксизм.

Если довести мысль Путина до логического конца, то, говоря о деидеологизации подвига советского народа, он тем самым утверждает, что в РФ на официальном уровне поддерживают идеологию антикоммунизма. Как бы отрицая идеологию, тем самым российская буржуазия ее утверждает.

Объективно экономический базис не может существовать без обслуживающей его политической и идеологической надстройки. Как известно, главной целью буржуазии является извлечение максимальной прибыли посредством эксплуатации пролетариата.



Главной задачей буржуазного государства является поддержание соответствующего социально-экономического порядка, обеспечение насилием господства буржуазии. Из этого следует объективная необходимость недопущения формирования разрозненной массы пролетариев в рабочий класс, способного на революционный слом капитализма.



Для обоснования своего господства буржуазия использует разные политические концепции, в том числе и формы легального марксизма, чтобы максимально раздробить трудящихся на множество разрозненных групп. Но тождественность всех вариантов идеологий состоит именно в антикоммунизме, в отрицании коммунистического опыта СССР. При этом буржуазные идеологи отдельно подчёркивают, что при коммунизме признаётся господствующей теория марксизма, а при капитализме — «свобода мнений».

Когда очередная говорящая голова из телевизора или YouTube рассказывает об ужасах советский пропаганды, которой ВКП(б), а затем и КПСС якобы «зомбировали» рабочий класс в интересах сохранения своей власти, то следует отметить, что, во-первых, подобное представление является ошибочным противопоставлением понятий «диктатуры партии» и «диктатуры класса».



Коммунистическая партия является авангардом рабочего класса, то есть его частью и осуществляет диктатуру в интересах всего класса.



На первой фазе коммунизма ни партия без класса, ни класс без партии в длительной исторической перспективе существовать не могут в принципе.



Во-вторых, советская пропаганда просвещает и организует, связывает партию и массы.



Она необходима для организации эффективного производства в соревновании с капитализмом и для изживания прежних несовместимых со строительством коммунизма привычек и традиций. В период мирного строительства классовая борьба не только не прекращается, а наоборот, еще больше усиливается, в ходе чего буржуазия использует «мягкую» силу для подрыва сознательности масс, опираясь на недобитые реакционные элементы, а также занимаясь вредительством и засылкой врагов в партию.

Свою пропаганду буржуазный класс предпочитает не называть пропагандой, прикрывая ее суть «свободой слова», т.е. разноголосицей. Но всем известно, в чьих руках находятся издательские дома, газеты, журналы, телеканалы, интернет-ресурсы, прославляющие буржуазный строй и образ жизни.

Как советская, так и буржуазная пропаганда необходимы для организации масс в интересах господствующего класса. Из всего вышесказанного следует сделать вывод, что политики без идеологии и пропаганды не бывает.

Следовательно, слова Путина об «идеологизации» в СССР подвига советских граждан в негативном значении являются ложью и очернением, но, к сожалению, павшие советские воины уже не могут ответить ему. Более того, Путин сводит весь героизм советского народа к борьбе за абстрактную родину.



Что-то за царскую родину русские люди умирать в XX веке не желали, об этом Путин как-то умалчивает. За абстрактной родиной очень удобно прятать черносотенные идеи. Как известно, к концу первой мировой войны идея умирать «за царя и отечество» практически не работала.



А все потому, что простые солдаты, крестьяне и рабочие к 1917 году прекрасно поняли, что та война велась вовсе не за Родину, а за долги царского режима перед французскими капиталистами и, как оказалось далее,… за Дарданеллы. Они предпочли обратить оружие против всех тех сил, с которыми пытается примирить севастопольцев Мединский.

Также стоит отметить, что некоторые «правдорубы» занимаются откровенным враньем, утверждая, что большевикам вообще было чуждо понятие родины, будто после взятия власти и победы в гражданской войне они видели Россию исключительно «охапкой хвороста в огне мировой революции».



Обычно к данному «аргументу» добавляется, что когда нацисты пришли к власти в Германии, то большевики, видимо, от испуга в своей пропаганде переключились на патриотическую тематику, к воспеванию Александра Невского, Ивана Грозного, Александра Суворова, Петра Первого.



Все это, конечно, не имеет ничего общего с действительностью и свидетельствует только об ужасной путанице в головах, абсолютном незнании ни большевизма, ни истории России. В таком случае остается только пожелать читать книгу «Злобный навет на великую Победу» Владимира Сергеевича Бушина.



Интернационализм вовсе не отрицает любви к Родине, о чем Ленин писал многократно, в том числе в классической статье «О национальной гордости великороссов». Большевики никогда не выбрасывали историю России, не отрицали прошлого. Напротив, они давали прошлому научную оценку, восхваляли прогрессивное и критиковали реакционное.

Попытка представить большевиков в качестве чужеродной силы, которая не желает ничего, кроме учинения «мирового пожара», граничит по накалу идиотизма с другой глупостью о неком «национал-большевизме» в духе волошинского «в комиссарах дух самодержавья». А все дело в том, что не нужно путать Родину с самодержавным царским режимом, как делается сейчас.



Это вовсе не одно и то же. Теперь же, по словам Мединского, оказывается, что в гражданской войне обе стороны проиграли… Но если уж обе проиграли, то зачем примирять? Вопрос этот, конечно, риторический.

На сайте «Победа.РФ» имеется статья «Историки переосмыслили Русский исход», где сообщается, что в Ялте прошла Международная конференция «Другой земли, кроме Крыма, у нас нет». Её посвятили «100-летию Русского исхода и окончанию Гражданской войны в России». Там же приводятся слова Мединского:

«События 100-летней давности предупреждают нас о страшных ошибках прошлого, последствиях раскола общества. Они учат нас, что в Гражданской войне нет и не может быть победителей — только проигравшие. Мы должны всегда помнить об этом».

Наверное, заметили, что Мединский предлагает сделать то же самое, что и Путин, только другими словами. Цель все та же — убедить россиян, что у президента, олигарха, учительницы и слесаря единая родина, а значит, и одни интересы.

Нас, марксистов, враги часто упрекают в том, что мы якобы разделяем буржуазное общество (а для них просто «общество» вне времени и пространства). Все это ложь и клевета. Мы никого не разделяли. Мы лишь научно констатировали объективный факт, который не зависит от наших желаний, симпатий и антипатий.



Капиталистический способ производства объективно разделяет общество на классы, на эксплуататоров и эксплуатируемых, и отменить этот факт не в силах никто. Гражданская же война в бывшей Российской империи стала закономерным следствием противоречий капитализма. Виновниками развязывания гражданской войны являются российские капиталисты и помещики, которые предали Родину в сговоре с западными державами ради денег и власти.

Президенты, министры, депутаты, олигархи и мединские ВСЕГДА будут говорить о важности «мира внутри страны», но при этом НИКОГДА не откажутся от эксплуатации и жажды наживы.

Данные граждане понимают классовый мир весьма своеобразно, чтобы «успешные» узаконенно грабили «дорогих россиян», а на защите эксплуатации стояло государство со всей его мощью вооруженного насилия и принуждения. Вся эта публика как огня боится революции, зато верит в некий «эволюционный путь», который, по словам Путина, должен обеспечить «устойчивое развитие».

Путин 15 января 2020 года во время обращения к Федеральному собранию заявил, что страны-основательницы ООН должны объединить свои усилия для совместной работы по «устойчивому развитию человечества». По его словам, данные страны должны

«прежде всего начать с мер по устранению предпосылок для глобальной войны, выработать обновлённые подходы к обеспечению стабильности на планете, которые бы в полной мере учитывали политические, экономические, военные аспекты современных международных отношений».

Российская буржуазия и ее вожаки сознают, что мировая бойня за передел сфер влияния все ближе, потому стараются сплотить народ вокруг «национального лидера».

Под «эволюцией» буржуазная пропаганда подразумевает «устойчивое развитие» без революций и внутренних потрясений. Капитализм сам по себе представляет собой движение общества практически вслепую от одной катастрофы к другой, от кризиса к кризису, в силу чего всерьез говорить о каком-либо «устойчивом развитии» бессмысленно.



В сущности, то, к чему призывает буржуазия, — это вовсе не развитие, а консервация проблем и застой — попытка отсрочить неизбежное. Не зря же он однажды перефразировал царского министра Столыпина про «великую Россию»: «Перемены, безусловно, нужны, и они будут происходить, но это будет эволюционный путь. Нам не нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия».



Поскреби патриота РФ и увидишь защитника крепостничества.

Однако накопление нерешенных проблем и противоречий внутри России может привести к революции только при определенных условиях. А именно: нам нужна партия большевистского типа, которая организует революционный класс вокруг себя. В ином случае разразятся бессмысленные бунты и бестолковая правительственная чехарда.

Капитализм, конечно, может существовать сколь угодно долго, но развитием это называть нельзя, поскольку производительные силы, в том числе сами люди, уже давно не соответствуют характеру производственных отношений. Реставрация капитализма для советского народа была чудовищным обманом и манипуляцией.

В последние десятилетия понятие «революция» было предельно опошлено буржуазией и ее идеологической прислугой. Особенно следует отметить, что под данным понятием прикрываются обычные прозападные перевороты с целью захвата власти в тех или иных странах и их подчинения.



В России, безусловно, имеются силы, которые готовы совершить переворот с целью свержения действующей власти в интересах западного капитала. Соответственно, это дает повод российской буржуазии интенсифицировать распространение идеологии охранительства. И под это дело во враги страны записывают и коммунистов.

В этих же целях реабилитируется и вся белогвардейская мифология, которая представляет большевиков как немецких агентов (хотя историческая наука давно не оставила камня на камне от данных «аргументов»), чтобы «доказать», что революции происходят не по объективным причинам, а исключительно по злой воле некой «закулисы» или иностранных держав.



Именно поэтому с массами и ведется работа через организации типа РВИО по убеждению в необходимости «примирения», то есть реабилитации контрреволюционных сил, проигравших в гражданской войне. Это необходимо, чтобы дискредитировать достижения революции, а вместе с ними и те коммунистические ценности, которые советский народ отстаивал в Великой Отечественной войне.

В России уже долгое время наблюдается негласная война памятников, памятных досок, переименованных улиц и т.д., но при этом МИД РФ предъявляет претензии Украине, Польше, Чехии, странам Прибалтики, отвлекая народные массы от аналогичных процессов внутри страны.



Но, пожалуй, главное отличие РФ от вышеназванных бывших советских республик в вопросе отношения к советскому прошлому состоит в более избирательном подходе, в ходе которого память о Великой Отечественной войне удалось в некотором роде поставить на стражу буржуазному государству, в частности потому, что РФ является правопреемником СССР как сооснователя ООН.

На самом же деле все эти квасные патриоты любят народ только на словах, болеют за страну, только когда конкретно им ничего не нужно делать, имеют счета и виллы в западных странах, являются капиталистами и эксплуататорами для рядовых россиян. История достоверно доказала, что буржуазные патриоты ради денег и власти пойдут против своего народа, предав Родину, встав на службу иностранным державам.

Подводя итог, стоит высказать, пожалуй, главную мысль о том, что каждый буржуазный режим, установленный на территории бывших советских республик, является антинародным, поскольку, обитая на обломках Советского Союза, пытается присвоить себе его достижения, переписав историю и дезавуировав идею революции для укрепления власти денег.



Данным образованиям никогда не светит «догнать и перегнать» западных капиталистов, в своем большинстве они обречены на роль сырьевых колоний, роль, которая была уготована России в случае победы реакции в гражданской войне.

Цели, которые преследует идеологический аппарат российской буржуазии, распространяя идею примиренчества красных и белых, следующие.



Во-первых, идея примирения с белогвардейцами должна способствовать распространению в массах идеи примирения эксплуатируемых с эксплуататорами.



Во-вторых, полностью обнулить цели и достижения Великой Октябрьской социалистической революции.



В-третьих, путем «примирения» установить новую трактовку истории, которая бы устраивала буржуазию и блокировала бы распространение марксизма.



В-четвертых, дискредитировать идею революции, представив ее «смутой», а не движением к прогрессу.

К. Киевский



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