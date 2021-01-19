Массовое производство российской вакцины против COVID-19 начнется в феврале
Масштабное производство вакцины «ЭпиВакКорона» от коронавирусной инфекции центра «Вектор» начнется с февраля, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
По ее словам, российская вакцина «Спутник V» имеет уже масштабное применение. Голикова отметила, что «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» начала поступать в гражданский оборот и использоваться для вакцинирования населения.
При этом масштабное производство будет обеспечено начиная с февраля 2021 года, — подчеркнула Голикова.
Министерство здравоохранения России в августе 2020 года зарегистрировало первую в мире вакцину против COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи.
Количество привитых лохов тоже увеличится… Плохо, просто скверно, что люди прислушиваются к политикам, а не к профессионалам-врачам с мировым именем…
Цитата из “Талмуда”:
Иоре де`а 158-1: “Дозволено испытывать на акуме (не еврее) лекарство, – полезно ли оно”.
И лекарства и вакцины испытывать на “гоях” – это благое дело, так учит “Талмуд”.
Именно про всевозможных дьяволоизбранных и сказано в “Откровении от Иоанна Богосло-ва”: “Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти и прихоти отца вашего. Он был человеко-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи” (Откровение от Иоанна 8:44)
11 ноября в 17:00 Еврейский Деловой клуб SOLOMON.help (САМОЕ КРУПНОЕ ЕВРЕЙ-СКОЕ ДЕЛОВОЕ СООБЩЕСТВО РОССИИ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФЕОР И ГЛАВНОГО РАВ-ВИНА РОССИИ БЕРЛА ЛАЗАРА) провел Public Talk с академиком РАН Александром Гинц-бургом – директором Центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.
Уже не скрываясь в ермолке выступает Гинцбург.
“Вакцинация по месту жительства, не по производственному принципу, когда не будут спрашивать, врач ты, учитель или инженер, такой момент должен наступить в январе-феврале, когда будут отгружать каждый месяц 5-6 млн доз”, – сказал Гинцбург на заседании Еврейского делового клуба.
“Массовая вакцинация россиян от коронавируса по месту жительства может начаться в январе-феврале 2021 года. К указанному времени в России будет производиться 5-6 миллионов доз вакцины в месяц. На данный момент вакцинация в стране ведется по производственному принципу — прививки делают врачам и учителям… Я считаю, что хорошо привить учителей, потом пенсионеров, и, по возможности, все организованные коллективы: на больших стройках, в казармах, в общежитиях. Везде, где люди проживают скученно и дышат одним воздухом”, – заявил директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
“В первый год массовой вакцинации россиян от COVID-19, которая стартует 18 января, планируется привить 60% населения страны”, – сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
“Страна сможет вернуться к прежнему образу жизни, если к осени 2021 года прививку от COVID-19 сделают хотя бы 50% россиян”, – сообщила президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист “Минздрава” России по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова.
Ни для кого не секрет, что все глобальные события, происходящие в мире, заранее предопределены.
Мировое правительство завуалированно, через своих марионеток (таких, к примеру, как, Гейтс, Чубайс, Греф и т.д.) рассказывает о своих планах людям, тем самым снимая с себя часть ответственности.
Кроме того, таким образом происходит своеобразное программирование будущего.
К сожалению, люди очень часто не замечают всего этого. А когда обнаруживают, что о случившемся событии уже был снят фильм, клип, опубликовано в каком-то журнале, или, быть может, рассказал кто-то из медийных персон, списывают все на совпадение, случайность, либо оговорку.
И тут вспоминается ужасная правда, которую Дмитрий Медведев (являющийся председателем партии “Единая Россия”) недавно сболтнул, выступая во время межпартийного круглого стола говоря о вакцинации населения:
«Тема, связанная с вакцинацией, должна быть актуальна в данный момент во всём мире, как только будет представлен препарат или группа препаратов, которые в этом смысле будут действенными. Иначе распространить болезнь будет просто невозможно»
Именно генно-модифицированная инъекция (вакцина) является идеальным биологическим и генетическим оружием – это идеальный доступ к телу здорового человека. Такая генная инъекция даёт возможность, минуя все защитные функции организма, доставить вирус сразу в кровь!
Со 100% вероятностью можно утверждать, что те, кто сегодня носят маски – первыми вста-нут в очередь на вакцинацию. А теперь представьте что будет в том случае, когда чтобы не потерять работу, людям придётся (их принудительно заставят) вакцинироваться. То есть, вакцинированные люди и будут реальными разносчиками и распространителями болезни…
Достаточно вакцинировать (“иначе распространить болезнь будет просто невозможно”) 50-60% населения, чтобы затем они заразили и всех остальных…
Чтобы не потерять работу, людям придётся (их принудительно заставят) вакцинироваться. То есть, вакцинированные люди и будут реальными разносчиками и распространителями болезни…
Всё идёт к тому, что 2021 год – будет годом массовой и даже принудительной вакцинации… Вакцинированным уже начали выдавать ковид-паспорта.
Мировое правительство запустившее проект «коронабесия», с массовой принудительной “вакцинацией от КОВИД-19″ хотят навязать электронные иммунные паспорта, которые будут привязаны к биометрическим данным…
Вместе с массовой “вакцинацией от КОВИД-19″ человечеству навязываются электронные иммунные паспорта (сертификаты прививок), которые будут привязаны к цифровому идентификатору человека (личному ID, может быть записан в виде QR-кода) и его биометрическим данным. Такие иммунные паспорта являются пропусками в привычную жизнь, гарантирующими человеку сохранение базовых возможностей. А вот что касается прав, свобод и законных интересов – о них архитекторы нового мирового порядка предлагают забыть.
Следующим этапом после проверки иммунного статуса и вакцинации будет жесткая социальная сегрегация отказавшихся входить в цифровое стойло. Все эти процессы подробно расписаны в международных документах и осуществляются прямо на наших глазах. И судя по новостям из Центра им. Гамалеи, российские власти в первых рядах потребуют от своих граждан получить «золотой билет» в «светлое будущее».
«Я знаю, что есть генно-модифицированные вирусы, которые вводят человеку. Никогда ранее ничего подобного не проводилось – таких экспериментов. И никто не знает – чем они закончатся.
И эти генно-модифицированные вирусы начинают вырабатывать какие-то кусочки других вирусов, в результате должны появиться антитела. Но кроме антител могут появиться так же, например, измененные ДНК человека.
Да это не вакцины вообще, никакого отношения к вакцинам это не имеет. Их зарегистрировали, но никто не знает – каким образом?
Потому, что это вирусы. Как можно зарегистрировать вирусы?
Я не знаю… У нас были испытания атомной бомбы в Хиросиме и Нагасаки, так это примерно из той же серии – массовые поражения людей с неизвестными последствиями».
- Заявил в интервью Павел Воробьёв – врач в четвёртом поколении. Доктор медицинских наук, профессор. Бывший заведующий (в течение многих лет) кафедрой гематологии и гериатрии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова. Основатель Лаборатории оценки и стандартизации медицинских технологий ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна Федерального медико-биологического агентства. Председатель правления Московского городского научного общества те-рапевтов, президент МОО “Общество фармакоэкономических исследований”, член президиума исполкома Пироговского движения врачей России. Отличник здравоохранения РФ, лауреат медицинской премии им. Т. И. Ерошевского. Участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Последовательный критик оптимизации здравоохранения, автор высказывания о “вполне осознанном разрушении системы здравоохранения”.
“Каким образом российские ученые так быстро смогли разработать вакцину, и уже не одну, учитывая упадочное состояние российской науки, высоких технологий и утечку научных кад-ров? Или она, эта вакцина, была собрана из уже готовых компонентов зарубежного происхождения? Всё это вызывает сомнения и тревогу за будущее России.
В результате вакцинации мы рискуем получить огромное количество еще не изученных побочных эффектов…Призывы к массовой вакцинации на нынешнем этапе – это, как минимум, опрометчиво, а как максимум – это диверсия против собственного народа. Не удивлюсь, если вакцинация вызовет массовый мор”
- Вячеслав БОРОВСКИХ
Откуда ВОЗ получает команды? От тех, кто финансирует эту организацию. Т.е. от Билла Гейтса с его одноименным «благотворительным» фондом и стоящих за ним фармацевтических гигантов. А у этой высокой инстанции управленческой вертикали стратегической целью является уничтожение большей части населения планеты, доведения его численности до «опти-мального уровня» в 1 миллиард человек. Как вы сами понимаете, это уже не медицина, это людоедская геополитика.
Высшим инстанциям мировой власти надо как можно быстрее переходить к финальной фазе операции под кодовым названием «COVID-19». Финальной фазой должна стать всеобщая (глобальная) вакцинация населения.
Эта тема уже столь давно обсуждается в мировых и российских СМИ, что я не хочу сейчас в нее погружать читателя. Я лично за ней слежу уже два десятка лет, и у меня нет никаких сомнений относительно того, что запланированная мировой закулисой вакцинация от «COVID-19» призвана отравить на тот свет миллиарды лишних людей.
«COVID-19» – это спецоперация, которая призвана запугать человечество и в конце концов подвергнуть всё человечество Земли принудительной вакцинации. А вакцинация – это пролонгированное убийство.
Оказывается, есть вакцинация для избранных, а есть вакцинация для *****. И это, конечно, совершенно разные вещи.
Про вакцину для быdла говорят, что она может быть с отсрочкой летального исхода на полгода-год. Видимо, расчёт на то, что за полгода удастся всех провакцинировать и никто не увидит результатов этой вакцинации. Понятно, что если это растянуть во времени, люди испугаются и их уже точно нельзя будет провакцинировать. Поэтому всё это будет спрессовано по времени и займёт не больше полугода…”
- КАТАСОНОВ Валентин