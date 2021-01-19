Масштабное производство вакцины «ЭпиВакКорона» от коронавирусной инфекции центра «Вектор» начнется с февраля, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

По ее словам, российская вакцина «Спутник V» имеет уже масштабное применение. Голикова отметила, что «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» начала поступать в гражданский оборот и использоваться для вакцинирования населения.

При этом масштабное производство будет обеспечено начиная с февраля 2021 года, — подчеркнула Голикова.

Министерство здравоохранения России в августе 2020 года зарегистрировало первую в мире вакцину против COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи.